Die Gastronomie plant den Neustart

Neumünster

Jeder Betreiber einer Gaststätte musste ein Hygienekonzept bei der Stadt vorlegen, obwohl der entsprechende Erlass noch gar nicht existiert. "Wir haben uns an dem Leitfaden der Landesregierung orientiert und wissen ja, worum es geht", sagt Centermanagerin Mailin Huljus von der Holsten-Galerie in Neumünster, der mit knapp 400 Sitzplätzen größten Gastronomie in der Innenstadt.

Ab Montag werden es weniger als die Hälfte der Plätze sein, damit Abstände von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden können. Der ganze Gastro-Bereich im Obergeschoss des Einkaufszentrums hat Einbahn-Markierungen bekommen, der Spielplatz ist gesperrt, vor den Tresen gibt es Abstandshalter und überall Hinweisschilder. Bevor die Gäste etwas bestellen können, müssen sie an einem zentralen Einlass ihre persönlichen Daten hinterlassen.

Anzeige

Mailin Huljus: "Sicherheit geht vor. Zwei Mitarbeiter werden dafür abgestellt, den Betrieb im Food Court zu kontrollieren. Ein weiterer Mitarbeiter wird Tische, Stühle und Tabletts ständig desinfizieren." Selbst auf den Werbemonitoren werden Hinweise auf die neuen Regeln laufen. Vor und nach dem Essen, außerhalb des Sitzbereichs, müssen die Gäste wie in der gesamten Galerie ihre Schutzmasken tragen. Geöffnet wird der Food Court von 11 bis 19 Uhr.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Stadt erlaubt Mini-Jahrmarkt am Teich

"Wir freuen uns einfach, dass wir jetzt wieder loslegen können"

Einige Gastwirte in der Galerie hatten zuletzt schon einen Außer-Haus-Verkauf angeboten, aber der Ansturm war wie in der ganzen Stadt verhalten. Wie es sich ab Montag entwickeln wird, kann auch Mailin Huljus nicht einschätzen: "Wir freuen uns einfach, dass wir jetzt wieder loslegen können. Es wird auch Zeit!"

So sieht es auch Meyk Rudolph, der mit dem "Tresen Total" eine der kleinsten Gaststätten in der Innenstadt betreibt und damit ganz andere Voraussetzungen hat als die Holsten-Galerie. "Aber auch hier gelten die gleichen Vorgaben bezüglich der Abstände und der Hygiene", sagt Rudolph.

Im Tresen Total gibt es jetzt gläserne Trennwände

Zur Galerie Am 18. Mai dürfen die Restaurants, Kneipen und Cafes wieder öffnen, doch die Regeln sind streng. Jeder Gastwirt in Neumünster bereitet sich anders vor.

Aus der engen, gemütlichen Kneipe hat Rudolph die Barhocker herausgeräumt und gläserne Trennwände zwischen die Tische gehängt; auch draußen gibt es jetzt mobile Trennwände. Sitzplätze werden zugewiesen, Gäste aus zwei Haushalten an einem Tisch sind nur auf Nachfrage zulässig, Adressen werden notiert, bedient wird nur am Tisch und nicht am Tresen.

Lesen Sie auch:Was Hotels und Restaurants beachten müssen

Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette

Das Hygienekonzept von Meyk Rudolph hat 15 Punkte und wird für die Gäste überall sichtbar sein. Auch das Personal wird Schutzmasken tragen. "Und zur Toilette dürfen die Gäste nur einzeln gehen, auf dem Weg dorthin muss eine Maske getragen werden", sagt Rudolph.

Seit 38 Jahren ist die Gaststätte am Großflecken 46 in Familienhand; vor ihm war sein Vater Ewald Christiansen dort der Chef der "Moravia-Kate". Meyk Rudolph ist gespannt: "Viele Stammgäste haben gefragt, wann wir endlich aufmachen. Ich bin froh, dass es wieder losgeht, aber ich habe auch durchaus Respekt davor."

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.