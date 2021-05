Neumünster

Von einem Hotspot in Norddeutschland hat Neumünster sich in einer Woche zu einem der Kreise mit der bundesweit niedrigsten Inzidenz herunter gearbeitet. Nur acht von 401 Kreisen und kreisfreien Städten haben eine niedrigere Inzidenz.

Seit vergangenem Dienstag liegt sie im zweistelligen Bereich (93,5) und befindet sich seitdem im freien Fall. Seit ein paar Tagen liegt Neumünster sogar unter dem Landesdurchschnitt (derzeit 35,1). Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut in Schleswig-Holstein nur für Segeberg, Dithmarschen, Ostholstein, Schleswig-Flensburg und Flensburg niedrigere Werte.

"Wir haben die Zahlen in den Griff bekommen"

„Ich bin erleichtert, dass die Notbremse aufgehoben werden kann. Für die Unternehmen und Kunden sind die Lockerungen ungemein wichtig. Mein Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich an die verschärften Maßnahmen gehalten haben und wir die Zahlen in den Griff bekommen haben. Dennoch müssen wir alle weiter achtsam sein und uns weiter konsequent an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU).

Die Schulen bleiben im Wechselunterricht

An den Schulen gelten ab Mittwoch diese Regeln: Jahrgangsstufen 1 bis 6: Präsenzunterricht. Jahrgangsstufen 7 bis E: Wechselunterricht; Abschlussklassen + Q1: Präsenzangebote unter Hygienebedingungen. In den Kindertagesstätten gilt von Mittwoch an wieder Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, so dass alle bislang betreuten Kinder wieder in ihre Kita gehen können.

Lesen Sie auch:Restart im Tourismus - Restaurants und Hotels tasten sich in die neue Normalität vor

Für private Treffen gilt: Im Innenbereich dürfen sich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, im Außenbereich sogar bis zu zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen. Der Einzelhandel öffnet wieder komplett und ohne Terminvergabe.

Gaststätten dürfen öffnen, drinnen und draußen

Gaststätten in Neumünster dürfen von Mittwoch an endlich wieder öffnen, und diesmal nicht nur die Außenbereiche (wie für drei Wochen bis zum Beginn der Notbremse). Unter Auflagen können die Gastronomen ihre Gäste künftig auch drinnen bewirten: Die Gäste müssen einen negativen Coronatest vorlegen. Vollständig Geimpfte (mindestens zwei Wochen nach der zweiten Impfung) können essen gehen, wenn sie ihren Impfausweis oder eine -bescheinigung vorlegen. Grundsätzlich dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Außerhalb geschlossener Räume dürfen bis zu zehn Personen zusammensitzen.

Die Außenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen können wieder ohne Corona-Test öffnen. Für einen Besuch von Kultureinrichtungen im Innenbereich (Museen, Ausstellungen und Bibliotheken) sind aber weiter negative Tests erforderlich. Hotels und Pensionen dürfen unter Auflagen auch wieder für touristische Übernachtungen öffnen: So müssen Gäste bei der Anreise negative Tests vorweisen und alle 72 Stunden neue Nachweise vorlegen.

Auch im Sport ist wieder mehr möglich

Auch im Sport ist wieder mehr möglich: Im Innenbereich dürfen ab Mittwoch bis zu zehn Kinder und Jugendliche ohne Körperkontakt in festen Gruppen und unter Anleitung Sport treiben. Im Außenbereich ist das mit bis zu 20 Kindern und Jugendlichen möglich. Das Schwimmen in Bahnen und Schwimmunterricht in Freibädern und Außenbecken wird erlaubt. Das Bad am Stadtwald wird aber frühestens am Dienstag, 25. Mai, wieder öffnen. Die Modellprojekte Sport und Kultur können fortgesetzt werden, wie die Stadt mitteilte.

Noch zwei Nächte Ausgangssperre

In Kirchen und Moscheen werden die erlaubten Teilnehmerzahlen außerhalb geschlossener Räume von 100 auf maximal 250 erhöht. Bestattungen und Trauerfeiern können im Außenbereich mit bis zu 100 Personen stattfinden (innen 50).

Aber nicht vergessen: Am Montag (22 bis 5 Uhr) und Dienstag (22 bis 23.59 Uhr) gilt in Neumünster noch die Ausgangssperre mit ihren Besonderheiten.