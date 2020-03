Die VR-Bank Neumünster schließt wegen der Corona-Gefahr am Dienstag die Filialen in Bordesholm und Wankendorf und in Neumünster die Zweigstellen Wittorf, Tungendorf und Einfeld. Die Mitarbeiter sind aber da und können angerufen werden, um Termine zu machen. Es gibt große Nachfrage nach Krediten.