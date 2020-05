Endlich wieder draußen spielen

Neumünster

Gut besucht war besonders der schöne Abenteuerspielplatz an der Färberstraße. „Das ist so toll! Das macht richtig viel Spaß“, sagten die Geschwister Ayline (10) und Lara (7) aus der Innenstadt. Sie waren mit ihrem Großvater auf dem Fahrrad gekommen und tobten sich auf den Klettergerüsten aus. Mit Opa und ihrer Mutter hatten sie in den „Corona-Ferien“ zwar auch viel an der frischen Luft unternommen, aber der Besuch auf dem Spielplatz ist doch etwas ganz Besonderes.

"Wir haben viel im Stadtwald gespielt"

„Wir sind in den ganzen Wochen jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren und haben im Stadtwald gespielt. Vor Ostern haben wir auch Eier angemalt“, sagte die größere Schwester Ayline. Sie durfte am Mittwoch sogar das erste Mal wieder in ihre Klasse an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule und fand das richtig toll.

Auch Lisa Osterkamp war mit ihrem Sohn Henri (3) zum Jugendspielplatz gekommen. Der Junge übte sich gleich im Balancieren und hatte dabei ganz offensichtlich sehr viel Spaß. „Das ist schon eine große Erleichterung, dass wir wieder auf den Spielplatz dürfen“, sagte seine Mutter.

Nicht viel Betrieb war am Nachmittag auf den Spielplätzen im Falderapark, obwohl auch die recht gut in Schuss sind. Auch hier zeigte sich das Bild wie überall: An den Eingängen hat das TBZ Schilder mit den neuen Regeln angebracht.

Schilder weisen auf die neuen Regeln hin

Kinder sollen sich nicht allein dort aufhalten, sondern von Aufsichtspersonen begleitet werden, die auf die Einhaltung der Abstands- und Kontaktregeln achten. Mindestens 1,50 Meter Abstand soll gehalten werden, Menschen sollen sich nicht berühren. Die Geräte sollen möglichst nacheinander oder einzeln genutzt werden. An den größeren Plätzen wird zudem auf kleinen Schildern eine Zahl von Personen benannt, die sich dort maximal gleichzeitig aufhalten darf.

Picknicks und Gruppen sind verboten

Picknicks und andere Gruppenbildungen sind auf Spielplätzen ohnehin nicht erlaubt, sollen in diesen Zeiten aber erst recht vermieden werden. „Darum bitten wir Erwachsene und Jugendliche dringend, sich nicht als Gruppen aufzuhalten“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Und für alle Personen gelte: Vor und nach dem Besuch eines Spielplatzes sind die Hände gründlich zu waschen.

Heute sollen die letzten Plätze in der Innenstadt ebenfalls freigegeben werden. Die Skateanlagen und Bolzplätze bleiben übrigens wegen erhöhter Risiken weiterhin gesperrt.

