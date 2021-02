Neumünster

Mitte November haben Sie die Premiere Ihres „Wohnmobil-Candlelight-Dinner“ gefeiert. Wie ist es seitdem weitergegangen?

Bettina Seitz: Das ist eine Erfolgsgeschichte, die immer noch läuft. Wir bieten das Womo-Dinner seitdem jede Woche an drei bis vier Abenden an und sind fast immer ausgebucht. Dabei war mein Mann zunächst gar nicht so angetan von der Idee...

Thomas Hildebrandt (lacht): Das stimmt. Ich dachte, Leute vom Campingplatz essen nur Ravioli aus der Dose. Meine Frau hatte aber eine ganz andere Idee.

BS: Ich wollte von Anfang an hochwertige Menüs mit erstklassigen Zutaten anbieten und auf Porzellan servieren. Essen to go aus der Pappschachtel gibt es bei uns ausdrücklich nicht.

Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, festliche Vier-Gang-Menüs in Wohnmobilen zu servieren?

BS: Wir waren im Corona-Lockdown gefangen: Kochschule zu, Hotel zu, Tierpark-Restaurant zu, über 200 Cateringaufträge storniert oder verschoben. Wir mussten einfach etwas tun, um unsere Kosten zu decken und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu erhalten. Da das Wohnmobil im Trend ist, habe ich mir gedacht, dass die Leute sich vielleicht gern mal wieder bedienen lassen möchten und ihr eigenes Wohnzimmer mitbringen.

TH: Die Idee entwickelte sich dann an unserem Küchentisch ganz schnell. Wir haben gesagt, wir testen es einfach mal. Immer nur jammern hilft ja nicht, man muss sich etwas einfallen lassen. Als der erste Abend ausgebucht war und die Gäste von unserer Martinsgans begeistert waren, wussten wir, dass der Ansatz richtig war.

BS: Nach dem ersten Bericht in den Kieler Nachrichten kam ein Fernsehteam und drehte einen Beitrag für das „Schleswig-Holstein-Magazin“. Noch während der Ausstrahlung begann das Telefon zu klingeln, und das hörte den ganzen Abend nicht mehr auf. Das Email-Postfach lief über. Es kamen 650 Termin-Anfragen in den ersten beiden Wochen, unglaublich. Wir können und wollen aber der Qualität wegen maximal 18 Mobile annehmen; der Parkplatz ist einfach nicht größer.

TH: Die Medienanfragen gingen dann munter weiter. ZDF-Morgenmagazin, Tagesschau, Bild-Zeitung, Spiegel, Reuters – die waren alle schon hier und haben berichtet. Ein Bekannter hat sogar im weißrussischen Fernsehen einen Beitrag über uns gesehen. Echt unglaublich. Und ist doch auch mal schön, wenn Neumünster mit einer positiven Nachricht in der „Tagesschau“ auftaucht.

Müssen Sie sich an besondere Corona-Auflagen halten?

TH: Nein, aber wir halten uns buchstabengetreu an die allgemeingültigen Regeln. Wir servieren nur mit Maske, betreten die Wohnmobile nicht, sondern übergeben alles an der geöffneten Tür. Die Gäste dürfen unsere Toiletten nicht benutzen, aber sie haben ja alle ihre eigene dabei. Für das vom Ordnungs- und Gesundheitsamt in uns gesetzte Vertrauen tun wir alles, um unseren Beitrag zu leisten, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Oft sogar mehr als gefordert.

Und in einem Fahrzeug dürfen nur Paare oder Familien sitzen?

TH: Genau. Das kontrollieren wir auch. Wenn zwei Autos mit zwei Paaren unbedingt nebeneinander stehen wollen, achten wir darauf, dass die vier Personen nicht in einem Auto sitzen, sondern immer nur einer „zu Besuch“ rübergeht. Dafür gibt es von mir bei der Anreise ein ganz deutliche Ansprache. Sollten Sie sich nicht daran halten – was bis jetzt noch nicht passiert ist – müssen sie sofort abreisen. Wir bekommen Anfragen aus ganz Deutschland, akzeptieren aber nur Buchungen aus Schleswig-Holstein und Hamburg, weil wir keinen Tourismus fördern wollen.

Wie reagieren die Gäste darauf?

BS: Ausschließlich positiv. Es gibt darüber keine Diskussionen.

TH: Auch sonst bekommen wir sehr viel positives Feedback. Die Menschen sind dankbar, dass sie in diesen Zeiten mal wieder etwas Besonderes erleben, schick essen gehen können. Manche sitzen in Anzug und Abendkleid in ihrem Wohnmobil, feiern ihren Hochzeitstag oder machen sich Heiratsanträge.

Ernsthaft?

BS: Ja! Hier wurden schon Ringe getauscht. Oder ein frischvermähltes Paar wurde von seinen Freunden überrascht; die hatten sie hier angemeldet, deren Wohnmobil heimlich dekoriert und auf den Hof gestellt. Die waren total glücklich. Ich kriege diese Geschichten ganz oft erzählt, wenn ich nach dem Hauptgang an den Autos klopfe und frage, ob die Gäste zufrieden waren.

TH: Das Feedback ist nahezu immer gut. Viele buchen gleich wieder. Demnächst kommt ein Gast schon zum fünften Mal.

Das muss man sich leisten können, denn mit 90 Euro pro Person ist der Abend auch kein Schnäppchen.

BS: Das stimmt, aber dafür gibt es ein Vier-Gang Menü aus regionalen hochwertigen Zutaten mit Getränken und die ganze Inszenierung auf dem Gelände. Das bezahlen die Gäste gerne.

TH: Das Wohnmobil-Publikum ist wirklich etwas Besonderes. Alle sind unglaublich freundlich, bescheiden und dankbar. Und wir sind den Gästen dankbar, denn sie halten uns über Wasser. Ohne das ,Womo-Dinner' gäbe es zumindest unser gerade erweitertes Hotel wohl schon nicht mehr.

Machen Sie mit dem Dinner weiter, auch wenn Corona irgendwann vorbei ist?

BS: Bestimmt. Wir werden das auf jeden Fall weiter machen, vielleicht noch einmal monatlich. Bis Ostern sind wir nahezu ausgebucht, und danach schauen wir mal, was Corona uns erlaubt und was nicht. Wir haben jedenfalls noch viele Ideen.