Am 13. März hatte das FEK damit begonnen, planbare Aufnahmen von Patienten stark zu reduzieren und das ganze Haus, alle Dienstpläne und vieles mehr umzukrempeln, um mehr Betten für eine intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patienten zu schaffen. Ganze Stationen wurden geräumt, Besucher mussten draußen bleiben. Die Auslastung von damals 95 Prozent wurde auf bis zu 65 Prozent heruntergefahren.

Maximal sieben Corona-Patienten lagen gleichzeitig auf Intensiv

"Wir wollten und mussten auf einen Massenanfall von Corona-Patienten vorbereitet sein. Die Bilder von Kliniken in Italien und Spanien waren damals ja ganz aktuell und haben uns alle erschreckt", sagte FEK-Geschäftsführer Alfred von Dollen am Montag. Gebraucht wurden die 14 zusätzlich eingerichteten Intensivbetten zum Glück bislang nicht: Maximal sieben Corona-Patienten lagen seitdem gleichzeitig auf der Intensivstation. Seit Wochen ist kein Infizierter mehr in der Klinik.

Auch die Mitarbeiter gehen wieder auf ihre Stationen

Jetzt werden die verlegten Stationen wieder zurückverlegt und sollen am Mittwoch (1. Juli) wieder in den Regelbetrieb gehen. Auch die Mitarbeiter, die auf Corona-Station gewechselt waren, gehen dann wieder zurück an ihren alten Arbeitsplatz und in den normalen Schichtmodus.

In den Nachtstunden wird ab Mittwoch auch das kleine Container-Dorf am Haupteingang geschlossen. Nächtliche Notfallpatienten sollen sich dann wieder am Eingang melden, werden aber weiterhin von einem Arzt auf Corona-Symptome untersucht, bevor sie das Haus betreten. Tagsüber muss jeder Patient weiter erst zu den Containern.

Es bleibt bei der strengen Besucherregel 1-1-1

Die strengen Besucherregeln bleiben aber noch eine Weile eingeschränkt. Es bleibt bei der Regel 1-1-1: Jeder Patient darf einen Besucher benennen, der für eine Stunde am Tag kommen darf. Alfred von Dollen: "Es regt sich langsam Unmut bei Patienten und Besuchern. Das verstehe ich auch, aber jetzt kommt die Reisezeit. Menschen können sich im Urlaub anstecken. Und wir werden weiter scharf aufpassen, dass wir uns das Virus nicht ins Haus holen." Für elf Wochen hatte es ein komplettes Besuchsverbot gegeben.

"Die Mitarbeiter haben sich einfach toll verhalten"

Pflegedirektor Christian de la Chaux hat Mitte März die Klinik mit heruntergefahren; jetzt geht es wieder in die andere Richtung, und er weiß die Mitarbeiter immer noch an seiner Seite. "Die Flexibilität und die große Solidarität waren immer wieder beeindruckend. Alle Berufsgruppen haben zusammengehalten, viele Kollegen haben sich freiwillig für den Einsatz an Corona-Patienten gemeldet, das war einfach toll."

Und was, wenn die gefürchtete Zweite Welle kommt? Alfred von Dollen: "Dann sind wir innerhalb von 24 Stunden wieder bereit für eine größere Zahl von Corona-Patienten."

