Frühlingsgrüße für Heimbewohner

Neumünster

Die Neumünsteraner jeden Alters werden in der Aktion „ Frühlingsgrüße“ gebeten, Briefe zum Thema Frühling für ältere Menschen in Heimen zu schreiben – das kann ein Gedicht, ein gemaltes Bild, ein Foto oder eine Geschichte zum Thema sein. Auch alternative Ideen sind herzlich willkommen. Wer mag, kann einen Absender hinterlassen und damit dem Empfänger die Möglichkeit geben, eine Antwort zu schreiben.

Erkennungszeichen: ein grünes Herz

Als Geste und Erkennungszeichen soll ein grünes Herz vorne auf den Briefumschlag geklebt oder gemalt werden. Der Brief kann an das Seniorenbüro Neumünster am Großflecken 71 geschickt werden oder dort in den Briefkasten eingeworfen werden. Im Seniorenbüro werden sie gesammelt und an die Heime und deren Bewohner weitergeleitet.

Ein wenig Aufmunterung in schwerer Zeit

„Wir hoffen, dass durch diese Aktion nette Briefkontakte entstehen und die Heimbewohner ein wenig aufgemuntert werden in dieser nicht so einfachen Zeit“, teilt Romi Wietzke vom Seniorenbüro mit.

