Fünf neue Fälle in Neumünster

Um die mögliche Infektionskette zu unterbrechen, ermittelt das Gesundheitsamt jetzt wie üblich die Kontaktpersonen, die ebenfalls häuslich isoliert werden. In Neumünster stehen aktuell 68 Menschen unter Quarantäne, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Über die 19 bis Montag bestätigten Fälle hinaus wurde jetzt zusätzlich bei drei Frauen und zwei Männern eine Covid-19-Erkrankung festgestellt. Zwei Frauen und ein Mann hatten jeweils Kontakt zu einem positiv getesteten Patienten.

Vierter Fall in der Erstaufnahme für Flüchtlinge Neumünster

Zudem wurde ein neu aufgenommener Flüchtling aus Syrien in der Landesunterkunft direkt nach der Aufnahme isoliert. Bei dem obligatorischen Test wurde eine Covid-19-Erkrankung bei ihm festgestellt. Das ist der vierte Fall in der Erstaufnahme.

Das Virus von den Kanarischen Inseln mitgebracht

Darüber hinaus wurde eine Frau, die von den Kanarischen Inseln zurückgekehrt war, positiv getestet, teilte die Stadt Neumünster mit.

Zwei Patienten werden im FEK Neumünster beatmet

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus werden mittlerweile sieben Menschen behandelt. "Drei liegen auf der Intensivstation. Zwei von ihnen werden beatmet", teilte FEK-Sprecherin Maren von Dollen mit.

Zwei weitere FEK-Mitarbeiter sind positiv

Die FEK-Mitarbeiterin, bei der in der vergangenen Woche das Virus festgestellt wurde, ist noch in Quarantäne zu Hause. Sie hat nach Angaben der FEK-Sprecherin aber offenbar zwei Kollegen angesteckt. "Alle anderen Menschen aus deren Umfeld sind aber negativ getestet worden", so Maren von Dollen.

In ganz Schleswig-Holstein wurden Dienstagmittag 1136 bestätigte Fälle gezählt.

