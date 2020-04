Fünfter Fall in der Erstaufnahme

Neumünster

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten hatte bereits am vergangenen Freitag alle Kontaktpersonen der Infizierten in das Isolationshaus verlegt. Darunter war auch die nun positiv getestete Iranerin. Weitere Kontakte außerhalb des Isolationsbereichs konnten so vermieden werden. Die Frau wurde noch am Dienstagabend gemeinsam mit ihren beiden volljährigen Töchtern ins Quarantäne-Haus verlegt, so das Landesamt.

Zwei Infizierte sind wieder genesen

Aktuell sind nun vier Corona-Infizierte mit ihren Angehörigen im Quarantäne-Haus auf dem Gelände untergebracht. Ein erster Patient hatte das Haus in der vergangenen Woche nach überstandener Infektion wieder verlassen können, ein weiterer wurde am Dienstag entlassen.

Bewohner dürfen ins Freie

Am Dienstag hat das Landesamt den umzäunten Bereich rund um das Isolationshaus erweitert. Damit soll den rund 80 Bewohnern Gelegenheit geben werden, zwischendurch ihre Zimmer zu verlassen und sich im Freien aufzuhalten, ohne mit den gesunden Bewohnern in Kontakt zu kommen. Allerdings steht die gesamte Unterkunft unter Quarantäne; die rund 400 Asylbewerber dürfen das Gelände am Haart nicht verlassen.

„Die Maßnahmen der Trennung der Einrichtung in verschiedene Bereiche zeigt Wirkung. Wir werden die Situation in der Landesunterkunft ebenso wie im Stadtgebiet intensiv beobachten und entsprechende Maßnahmen zum Wohle der Gesundheit der Menschen ergreifen“, sagte die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Gesundheitsamt Neumünster.

Keine Fälle in Boostedt und Rendsburg

Immerhin auch eine gute Nachricht: In den Flüchtlings-Landesunterkünften in Boostedt und Rendsburg gibt es weiterhin keine bestätigten Fälle von Corona-Infektion.

