Sparkasse: Hilfen für Unternehmen stehen

Über Nacht ist in Neumünster ein weiterer Fall einer Infiizierung mit dem Coronavirus hinzugekommen. Betroffen ist ein Asylbewerber in der Erstaufnahme. Damit sind jetzt elf Menschen aus Neumünster erkrankt, davon drei in der Erstaufnahme für Flüchtlinge (Stand: Dienstag, 12 Uhr).