Holstenhallen warten auf präzise Angaben

Ein Ergebnis der Gespräche zwischen Bundesregierung und Länderchefs am Mittwoch war, dass bis zum 31. August bundesweit keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Eine genaue Definition dieses und vieler weiterer Punkte steht noch durch die Landesregierung und letztlich auch die Stadtverwaltung von Neumünster aus.

Wo fängt eine Großveranstaltung an?

"Ich weiß noch nicht, was das für die Holstenhallen bedeutet", sagte Geschäftsführer Dirk Iwersen am Donnerstag unumwunden. Wo fange eine Großveranstaltung an - bei 100 Besuchern, bei 1000 oder bei 10.000? Ist ein Abiball mit 500 Gästen eine Großveranstaltung? Was wird aus Tagungen und Kongressen, bei denen alle Abstandsregeln eingehalten werden könnten?

Von der Definition hängt ab, was in Schleswig-Holstein größtem Messezentrum in den kommenden Monaten stattfinden kann. Auch auf die Auflagen bezüglich Hygiene und Abstandsregeln komme es dann im Einzelfall an. Viele Veranstaltungen seien abgesagt, viele aber auch noch nicht, so Iwersen.

Klassiker-Tage und " Neumünster wedelt" sind abgesagt

Gecancelt haben die Holstenhallen ihre eigene Veranstaltung "Klassiker-Tage Schleswig-Holstein", das jährliche Oldtimertreffen. Es hätte am 16./17. Mai stattfinden sollen. Vom Veranstalter abgesagt wurde auch " Neumünster wedelt", das große Treffen der Hundefreunde (6./7. Juni).

Noch nicht offiziell beerdigt wurden die großen Konzerte des Schleswig-Holstein Musik-Festivals und der RSH-Kindertag (23. August), aber eigentlich gibt es kaum noch Hoffnung, dass sie stattfinden können. Die Planung für die größte Messe Nordbau (9. bis 13. September) läuft in Neumünster aber vorerst weiter.

Die rund 60 Mitarbeiter der Holstenhallen beschäftigen sich derzeit mit Wartungsarbeiten und Renovierungen, bauen Überstunden und Urlaub ab. Kurzarbeit ist noch nicht angesagt.

