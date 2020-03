Corona-Betroffener: "System läuft nicht rund"

Im System läuft es nicht rund

„Ich war am 7. März auf einer Geburtstagsparty in Mainz. 100 Gäste, davon knapp die Hälfte ehemalige Neumünsteraner; das war so eine Art Klassentreffen. Wir hatten ein tolles Fest! Ein paar Tage später häuften sich in unserer Whats-App-Gruppe die Meldungen von Erkältungen und Grippen, und nach einer Woche hatte es mich auch erwischt.

Seit gut einer Woche liege ich mit heftigen Grippesymptomen im Bett. ,Passiert halt mal’, dachte ich – aber dann kam am Sonnabend die Nachricht, dass ein Besucher dieses Festes positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Da habe ich mir natürlich schon langsam Sorgen gemacht.

Erster Anruf: Gesundheitsamt Neumünster

Mein erster Anruf galt dem Gesundheitsamt Neumünster, weil ich mich auf das Virus testen lassen möchte. Die Dame war nett, verwies mich aber an den Hausarzt. Der Arzt sagte: „Kommen Sie nicht in die Praxis, rufen Sie die Hotline 116117 an.“ Da läuft aber nur ein Ansageband, dass man sich die Hände waschen soll, wie absurd. Mit einem Menschen kann man nicht sprechen, diese Hotline ist komplett überlastet.

Corona: "Am Bürgertelefon haben die keine Ahnung"

Dann habe ich das Neumünsteraner Bürgertelefon zum Coronavirus angerufen. Die waren auch sehr nett, haben aber, gelinde gesagt, überhaupt keine Ahnung. Da sitzt kein geschultes Fachpersonal. Ich habe an diesem Tag insgesamt zehn Stunden am Telefon verbracht. Ich finde, ich bin ein klarer Verdachtsfall und möchte einfach nur getestet werden.

Meine Freunde in anderen Städten erleben das ganz anders: In Berlin ging einer problemlos in die Charité und wurde getestet, in Bremerhaven kam das Amt sogar ins Haus.

Eine Arzthelferin hatte Erbarmen

Am späten Nachmittag habe ich es noch einmal beim Hausarzt probiert, und die Arzthelferin hatte Erbarmen mit mir und meinen Sorgen: ,Kommen Sie am Dienstag um 11.45 Uhr auf unseren Parkplatz, bleiben Sie im Auto sitzen. Ich komme zu Ihnen raus.’

"Um 21 Uhr durfte ich dann zum Abstrich kommen"

Als ich mich gerade wieder hingelegt hatte und etwas ruhiger wurde, klingelte um 20 Uhr das Telefon: Die Medizinische Anlaufpraxis Neumünster sagte, ich solle mich sofort ins Auto setzen und zum Abstrich in die Praxis kommen. Woher die von meinem Fall wussten, ist mir nicht klar, aber immerhin scheine ich ja doch irgendwie erfasst worden zu sein. Das hat also geklappt, und nun warte ich auf das Ergebnis.

Am nächsten Morgen rief mich dann übrigens überraschend das Gesundheitsamt an und stellte mich offiziell unter Quarantäne. Zweimal am Tag fragen die mich jetzt, wie es mir geht. Das finde ich gut, aber ein bisschen mulmig ist mir schon.

"Ich bekomme viele Hilfsangebote.“

Ich bin sicher, die Mitarbeiter im Gesundheitswesen tun, was sie können. Aber sie werden mehr Kapazitäten brauchen müssen, sonst wird das nichts. Im System läuft es nicht richtig rund. Umso runder läuft es im Freundeskreis und der Nachbarschaft. Ich bekomme viele Hilfsangebote.“

Er ist corona-positiv

Nachtrag: Seit Mittwochmorgen weiß der 52-Jährige, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Er sagt, dass er schon fast froh sei: "Dann bin ich jedenfalls bald damit durch und habe es hinter mir." Er befindet sich auf dem Wege der Besserung und ist jetzt einer der vier bislang in Neumünster bestätigten Fälle.

