Neumünster

Jeden Tag, seit Neumünster am vergangenen Montag in die Corona-Notbremse gerutscht ist, fällt die Inzidenz deutlich. Am Montag lag sie beim Robert-Koch-Institut noch bei 107. Seitdem ist sie jeden Tag gesunken, weil viel weniger neue Infektionen registriert werden als in der Vorwoche (Dienstag: 93,5, danach 71,1 sowie 66,1 und dann am Freitag 32,4). Am Sonnabend ist Neumünster auf der RKI-Seite mit 29,9 Infektionen pro 100.000 Einwohnern gelistet.

Vierter Werktag in Folge unter Inzidenz 100

Sonnabend ist der vierte Werktag in Folge unter 100, denn der Feiertag Himmelfahrt zählt nach den Regeln der Bundes-Notbremse nicht mit, ebenso der Sonntag. Aber wenn die Zahl auch am Montag noch zweistellig ist, enden die Zwangsregeln der Notbremse am übernächsten Tag, also am Mittwoch, 19. Mai. Allein die RKI-Zahlen sind dafür entscheidend.

Neumünster liegt seit Freitag sogar unter dem Landesdurchschnitt der Corona-Inzidenz (39,2), unter dem Bundesdurchschnitt sowieso (96,5). Nur zwölf Landkreise in Deutschland haben niedrigere Werte. Einsamer Spitzenreiter und derzeit Deutscher Corona-Meister ist Flensburg mit 10,0. Die Grenzstadt hatte noch im Februar massive Probleme und machte bundesweit Schlagzeilen.