Keine Kunden: Jetzt ist Großputz im Bad

Seit dem 14. März ist das einzige Schwimmbad in Neumünster geschlossen - wie alle anderen Bäder und Freizeiteinrichtungen im ganzen Land. Über Umsatzeinbußen in konkreten Beträgen redet Badleiter Tom Keidel nicht, aber normalerweise würden sich jetzt täglich etwa 1500 bis 2000 Besucher hier vergnügen, ihre Bahnen ziehen oder Entspannung im Saunabereich suchen. „Es ist echt traurig, wenn hier alles leer ist“, sagt Keidel.

Mehrere Trainingslager von Schwimmvereinen sind abgesagt

Natürlich hat das Bad (betrieben von den Stadtwerken Neumünster) erhebliche Einnahmeverluste, denn zusätzlich zu den fehlenden Tagesbesuchern sind auch mehrere Trainingslager von Schwimmvereinen in den Osterferien abgesagt worden. Ob die später nachgeholt werden, weiß derzeit vermutlich kein Mensch.

Zur Galerie Das Bad am Stadtwald Neumünster ist wegen Corona geschlossen. Pragmatisch wird jetzt einfach die jährliche Grundreinigung vorgezogen.

Die 28 Mitarbeiter des Bades machen aber aus der Not eine Tugend und ziehen jetzt ganz pragmatisch die jährliche Grundreinigung aus dem Sommer vor. Das letzte Wasser aus den 25-Meter-Becken läuft gerade noch ab. „Wenn es trocken ist, werden die Fliesen geschrubbt. Fugen werden nachgefüllt und schadhafte Fliesen ausgetauscht“, sagt Keidel. Kontrollieren kann man die Fliesen auch, wenn Wasser im Becken ist, aber wenn man dafür nicht tauchen muss, ist es natürlich entspannter.

Das Kleinkindbecken ist schon fertig

Das Kleinkindbecken ist schon fertig geschrubbt und desinfiziert. Gleichzeitig ist ein Mitarbeiterteam mit Schrubber, Putz- und Desinfektionsmittel im Saunabereich unterwegs; zwei Kolleginnen nehmen die Gänge im Erdgeschoss mit dem Hochdruckreiniger in Angriff.

Corona: Was wird aus der Freibadsaison in Neumünster ?

Außerdem werden jetzt alle Filter gereinigt, die Leuchtmittel erneuert und alles andere überprüft. „Wir machen das Bad für den Rest des Jahres fit“, sagt Tom Keidel. Wenn das erledigt sei, werde man die Corona-Lage neu bewerten und entscheiden, ob das Freibad für die neue Saison hergerichtet werden soll (und darf). Natürlich steht derzeit in Frage, ob die Menschen sich in wenigen Wochen auf den Liegewiesen tummeln und leicht bekleidet am Pommes-Tresen anstellen dürfen – quasi Haut an Haut. Die Sommerferien beginnen schon am 29. Juni.

Mitarbeiterteams dürfen sich nicht begegnen

Die Bad-Mitarbeiter hat Tom Keidel schon lange in drei Teams aufgeteilt, die getrennt voneinander arbeiten und sich nicht begegnen dürfen. Überstunden werden jetzt abgebaut – und wer möchte, darf gern Urlaub nehmen. Aushilfen können derzeit natürlich kein Geld im Bad am Stadtwald verdienen.

