Jetzt sind es elf Corona-Fälle

Neumünster

Der Mann war am Montag in der Erstaufnahme am Haart eingetroffen, untersucht und positiv auf Corona getestet worden. Am Montag war die zweite Infizierung entdeckt und gemeldet worden.

Der Mann hat bislang keine Symptome

Der Mann kam aus keinem Risikogebiet und zeigt bisher auch keine Symptome. Er war deshalb bis zum Eintreffen des Testergebnisses nicht isoliert. Derzeit wird geprüft, zu welchen Menschen in der Liegenschaft er Kontakt hatte. Er war in der Nacht zu Dienstag in einem Einzelzimmer untergebracht und hat die Landesunterkunft nicht mehr verlassen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Alle elf betroffenen Menschen wurde vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster unter Quarantäne gestellt; ins Krankenhaus musste offenbar keiner. Um die mögliche Infektionskette zu unterbrechen, werden jetzt die Kontaktpersonen ermittelt, die ebenfalls häuslich isoliert werden.

Zwei Patienten liegen im FEK Neumünster

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) liegen immer noch zwei Corona-Patienten, die aber nicht auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Sie haben ihren Wohnsitz offenbar nicht in Neumünster.

Stärkere Maßnahmen in Flüchtlingsunterkunft Neumünster

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten hat jetzt seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Ab sofort werden alle Neuankömmlinge bis zum Vorliegen eines Coronatest-Ergebnisses isoliert. Fällt der Test positiv aus, bleiben sie – wie schon bisher – im Isolationshaus. Auch Menschen mit negativem Testergebnis und einem Reiseweg durch Risikogebiete bleiben ab sofort für 14 Tage isoliert, wie das Amt mitteilte.

„Wir folgen mit diesen Maßnahmen konsequent den Empfehlungen des Fachdienstes Gesundheit der Stadt Neumünster“, sagte Dirk Gärtner, Direktor des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten.

„Das Gesundheitsamt begrüßt die neuen Sicherheitsvorkehrungen der Landesunterkunft, um die dynamische Ausbreitung des Virus zu verhindern“, so die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Landesweit sind derzeit 544 Infizierte bekannt (Dienstagmittag). Neumünster hat immer noch die niedrigste Zahl aller Landkreise und kreisfreien Städte.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster