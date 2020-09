Ein 20-jähriger Mann ist in Neumünster positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden. Er stammt aus Algerien und war am Freitagvormittag in der Landesunterkunft für Flüchtlinge eingetroffen. Nach seiner Ankunft war er sofort – wie alle Neuankömmlinge – unter Quarantäne gestellt worden.