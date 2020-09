Neumünster

Die Corona-Bilanz am Montag dürfte in der Stadt Neumünster für ein Durchatmen gesorgt haben. Stadtsprecher Stephan Beitz bestätigte einen neuen Corona-Fall. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt demnach bei 26.

Am Wochenende hatte die Stadt Neumünster Alarm geschlagen und auch einen lokalen Lockdown ins Gespräch gebracht. 25 Neuinfektionen hatte es in der vergangenen Woche gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz für Neumünster lag nach Angaben der Stadt somit bei 30,9 auf 100.000 Einwohner. In der Statistik des Robert Koch-Instituts wird Stand Montag 0.00 Uhr jedoch noch ein 7-Tage-Inzidenzwert von 31,5 Fällen auf 100.000 Einwohner angegeben.

Vorgehensweise In Schleswig-Holstein bewerten bereits bei einem 30er-Wert der betroffene Ort und das Gesundheitsministerium in Kiel die Situation gemeinsam. Ab einem Inzidenz-Wert von 50 auf 100.000 Einwohner schreibt das Infektionsschutzgesetz drastische Regeln vor. Zum Beispiel eine Kontaktbeschränkung auf eine Person und Einschränkungen im öffentlichen Leben. Soweit ist es in Neumünster noch nicht.

Was plant Neumünster aktuell?

Erste Vorsichtsmaßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken, seien momentan nicht vorgesehen, sagte Pressesprecher Stephan Beitz. Dazu gebe es keinen Anlass. "Wir als Stadt werden mit dem Gesundheitsamt die Entwicklung ganz genau im Auge haben." Ein Austausch mit dem Gesundheitsministerium laufe auch. "Wir als Stadt appellieren an alle Bürger, sich an die geltenden Bestimmungen wie Abstand zu halten."

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) ist dennoch in Sorge. "Jetzt müssen aus meiner Sicht erste Maßnahmen getroffen werden, um den steigenden Infektionsgeschehen in Neumünster Herr zu werden", betonte er gegenüber dem NDR. Es sei wichtig, Infektionsketten schnell zu finden und zu durchbrechen - und das Isolieren von Menschen, die ansteckungsgefährdet sind.

Woher kommen die neuen Fälle?

Die Leitende Amtsärztin Alexandra Barth sagt: „Angesichts des dramatischen Anstiegs der Infektionen befinden wir uns bereits in der zweiten Welle und es drohen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Dies muss den Menschen endlich bewusst werden.“

Den Angaben zufolge stecken sich die Neumünsteraner mittlerweile vor Ort bei Veranstaltungen, am Arbeitsplatz, bei Familienfeiern sowie in der Öffentlichkeit an. Es seien nicht mehr nur Reiserückkehrer für die steigenden positiv getesteten Fälle verantwortlich. „Wir haben auch keinen Superspreader.“

„Die Neumünsteraner gehen absolut unvernünftig mit der bedrohlichen Situation um und tun durch enges Beieinandersein so, als wäre schon alles vorbei“, sagte Barth. Selbst ein Negativtest sei nur eine Momentaufnahme. „Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte und negativ getestet ist, muss dennoch 14 Tage in Quarantäne bleiben, da die Krankheit noch ausbrechen kann.“

Flüchtlingsunterkunft ist kein Hotspot

Die zentrale Flüchtlingsunterkunft in Neumünster am Haart ist kein Treiber für die Entwicklung. "Die Lage bei uns ist entspannt", sagte Wolfgang Kossert, Pressesprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein am Montag. "Wir haben zwei bestätigte Covid 19-Fälle." Zu den 25 in der vergangenen Woche in Neumünster registrierten Neuinfektionen komme ein Fall aus der Unterkunft.

"Bei einem Mann aus Marokko ist das Ergebnis am Donnerstagabend positiv gewesen." Der Mann sei isoliert worden, seine drei Freunde, mit denen er gekommen sei, seien in Quarantäne kommen, so Kossert. Insgesamt befinden sich nach seinen Angaben 191 Personen vorsorglich in den Landesunterkünften in Quarantäne.

Was, wenn die Zahlen weiter steigen?

Dass es bereits erste Vorkehrungen, wie Vorgaben bei der Müllabfuhr gibt, dementierte Beitz. Erste Maßnahmen, wenn sie denn notwendig sind, könnten dann wieder Gaststätten treffen, die wieder im 22 Uhr schließen müssten. Für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ist das einerseits auch nachvollziehbar.

"Wenn die Zahlen hochgehen, dann müssen Menschen geschützt werden", betonte NGG-Region Nord-Geschäftsführer Finn Petersen. Aber: "Den bereits arg gebeutelten Betrieben und Beschäftigen muss finanziell stärker unter die Arme gegriffen werden."

Denn die Corona-Pandemie hat für einen drastischen Einbruch im Bereich Tourismus gesorgt. "Im ersten Halbjahr haben 21300 Gäste Neumünster besucht – das sind 51 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres", so Petersen am Montag. Die Zahl der Übernachtungen sank um 50 Prozent auf etwa 45.400. Die Gewerkschaft beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts.

„Die Pandemie hat zu einer beispiellosen Krise im heimischen Gastgewerbe geführt. Erst mussten Hotels, Pensionen, Kneipen und Restaurants über viele Wochen ganz schließen. Und nach dem Lockdown läuft der Betrieb unter Auflagen nur langsam wieder an“, so Petersen. Da komme eine Debatte über einen regionalen Lockdown in Neumünster natürlich ziemlich ungelegen.

So viele Fälle gibt es aktuell in Neumünster

In Neumünster wurden insgesamt 156 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 127 Personen im Stadtgebiet als genesen, sodass 26 Personen infiziert sind. 236 Personen sind unter Quarantäne gestellt. Eine Person mit dem Wohnort Neumünster befindet sich im Krankenhaus. Drei Personen sind leider verstorben.

Zum am Montag registrierten Fall betonte Beitz: "Bei einem Mann in Neumünster ist die Covid-19-Erkrankung festgestellt worden. Da die Ansteckungsquelle bislang unbekannt ist, wird diese vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Der Patient wurde in häuslicher Quarantäne isoliert und die Kontaktpersonen ermittelt."

Vergleich 25 Neuinfektionen hatte es in der vergangenen Woche gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz für Neumünster lag somit bei 30,9 auf 100.000 Einwohner. In der Statistik des Robert Koch-Instituts wird Stand Montag 0.00 Uhr jedoch noch ein 7-Tage-Inzidenzwert von 31,5 Fällen auf 100 000 Einwohner angegeben. Über dem 50er-Grenzwert, ab dem verstärkte Infektionsschutzmaßnahmen vorgesehen sind, liegen auf Kreisebene bundesweit derzeit zwei bayerische Städte und ein Landkreis in Niedersachsen: Würzburg (61,0) und München (52,3) sowie der Landkreis Cloppenburg (59,1). In Schleswig-Holstein sind dagegen die 7-Tage-Werte der drei anderen kreisfreien Städten gering: Kiel (2,4), Lübeck (3,7) und Flensburg (2,2).

