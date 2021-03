Neumünster

Der Antrag der FDP (mit Unterstützung der SPD) wurde in der Ratssitzung am Dienstagabend von einer Mehrheit erst einmal zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse verschoben. Wiedervorlage ist nun frühestens im Juni.

Die FDP bezog sich in ihrem Antrag auf ein Konzept des Max-Planck-Instituts und damit auf eine Installation unter der Decke, bei der über dem Kopf jedes Schülers eine Abzugshaube die keimbelastete Luft ansaugt und durch Rohre und einen Lüfter nach außen befördert. Das sei mit Teilen aus dem Baumarkt für etwa 200 Euro pro Klassenraum und ein bisschen handwerklichem Geschick kurzfristig zu erledigen, so die FDP.

Schulen in mehreren Bundesländern hätten diese Technik schon mit Erfolg eingeführt, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Peter Janetzky. Die SPD-Fraktion sprang auf und beantragte, diesen günstigen Test schnellstmöglich zu machen und danach den Ausschüssen zu berichten.

Die Stadtverwaltung hatte zuvor einen Bericht vorgelegt, ob und wie mobile Luftfilter in Klassenräumen installiert werden können; dazu hatte ihr die Ratsversammlung im Dezember den Auftrag gegeben.

Die Verwaltung rät von mobilen Luftreinigungsgeräten ab

Solche Geräte mit Hepa-Filtern seien noch zu neu und schwer zu bewerten, so die Verwaltung. Ein Einsatz müsste durch Sachverständige begleitet werden, da jeder Klassenraum anders sei. Außerdem seien die Geräte teuer (5000 Euro plus Sachverständige plus Installation). Darum rät die Verwaltung von mobilen Luftreinigungsgeräten ab.

Für die Wirksamkeit einfacher Absauglösungen, wie von der FDP vorgeschlagen, gebe es keine wissenschaftlichen Belege. Fazit: „Das mechanische Lüften der Klassenräume hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt die oberste Priorität.“

„Wir können den Eltern das doch nicht mehr erklären"

Peter Janetzky war damit nicht einverstanden: „Fenster aufmachen – das kann 2021 nach einem Jahr Pandemie nicht die einzige Lösung sein.“ Bernd Delfs (SPD) assistierte: „Wir können den Eltern doch nicht mehr erklären, warum das in Neumünster nicht anders geht als mit Lüften. Lasst uns das doch einfach mal ausprobieren.“ LKR-Ratsherr Jürgen Joost meinte, man solle es versuchen und habe schließlich keine Zeit zu verlieren.

Stadtrat Carsten Hillgruber (SPD) bat darum, das Thema zunächst in den Fachausschüssen zu beraten; die Vorschläge seien alle noch nicht ausreichend geprüft. Gerd Kühl (CDU) sagte, der Antrag sei zu kurzfristig gekommen, man müsse sich damit erst näher beschäftigen. Sven Radestock (Grüne) stellte den Antrag auf Verweisung in die Ausschüsse. „Bitte keinen Aktionismus. Wir stoppen die Pandemie nicht in drei Klassenräumen“, sagte er. Mit 25 zu 14 Stimmen wurde das Thema in die weitere Beratung gegeben.