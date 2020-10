Neumünster ist aktuell die einzige Stadt in Schleswig-Holstein, in der der Inzidenzwert auf über 35 Neuinfektionen gestiegen ist. Jetzt sollen Maßnahmen wie eine Maskenpflicht und eine Sperrstunde ergriffen werden, damit das Coronavirus sich nicht weiter ausbreitet.

Weniger Teilnehmer, Sperrstunde, Maskenpflicht: Das ändert sich in Neumünster

Steigende Corona-Zahlen - Weniger Teilnehmer, Sperrstunde, Maskenpflicht: Das ändert sich in Neumünster

Steigende Corona-Zahlen - Weniger Teilnehmer, Sperrstunde, Maskenpflicht: Das ändert sich in Neumünster

Von KN-online (Kieler Nachrichten)