Mehr Quantänefälle - aber nicht wirklich

Am vergangenen Freitag verdoppelte sich die Zahl der Quarantänefälle über Nacht von 13 auf 26. Am Sonntag kletterte sie auf 33 und am Dienstag auf 40. Das geht aus den offiziellen Tagesmeldungen der Stadt Neumünster hervor, die das Gesundheitsamt herausgibt.

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab, dass in den Zahlen zum einen Rückkehrer enthalten sind, die nach einer Reise in ein Risikogebiet offiziell für zwei Wochen in Quarantäne gesteckt werden. "Aber in dem Zahlenwerk stecken auch Neuaufnahmen in der Erstaufnahme für Flüchtlinge, die zunächst separiert werden, bis ein negatives Ergebnis des routinemäßigen Corona-Tests vorliegt", erklärte Janin Stolten von der Stadt.

Diese Menschen werden in der Unterkunft am Haart allerdings nicht für zwei Wochen in die Isolation gebracht, sondern nur für einen oder zwei Tage von den anderen Menschen getrennt. Die Zahlen wurden schon immer so vom Landes- an das Gesundheitsamt gemeldet, aber in der jüngsten Zeit wurden einfach mehr Flüchtlinge dort aufgenommen.

Janin Stolten: "Wir denken darüber nach, diese beiden Zahlen künftig getrennt voneinander auszuweisen, weil wir das auch etwas irreführend finden."

