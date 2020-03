Mit dem Akkordeon gegen den Lagerkoller

Neumünster

Die Mitarbeiterin der Brücke Schleswig-Holstein zieht mit ihrem Akkordeon vor die Balkone und in die Höfe von Seniorenheimen und macht Musik. „Mir macht das Spaß, und die älteren Herrschaften haben auch Freude daran“, sagte sie, als sie am Donnerstag auf dem Hof vom Haus Schleusberg ihr Instrument auspackte.

Üblicherweise spielt sie regelmäßig im Cafe Bohne für die Senioren, aber das Cafe ist derzeit natürlich auch geschlossen.

Für die Bewohner wurden die Balkontüren geöffnet

Natürlich hatte Wiebke Andersen-Schneede sich bei Ulrike Wegener und Regina Bohm im Haus Schleusberg angemeldet, und die organisierten das gern. „Wer kann und mag, setzt sich auf die Terrasse in die Sonne. Bei den anderen Bewohnern öffnen wir die Balkontüren, damit sie die Musik auch hören“, sagte Ulrike Wegener.

„Lustig ist das Zigeunerleben“

Mit „Lustig ist das Zigeunerleben“ oder „Mein Vater war ein Wandersmann“ brachte die Musikantin ihre Zuhörer bei dem etwa 30-minütigen Konzert zum Mitsingen und -klatschen. Andere Auftritte hatte sie schon bei einem Heim in Nortorf und im Haus am Jungfernstieg. In der nächsten Woche bekommen die Bewohner des Propst-Riewerts-Hauses einen musikalischen Besuch von ihr.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster