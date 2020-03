Bundesweit wurde via Facebook für Sonntagabend um 18 Uhr dazu aufgerufen, auf den Balkonen, den Terrassen oder aus dem offenen Fenster das Lied „Ode an die Freude“ zu spielen - als Dank für alle, die sich jetzt in der Krise um das Wohl anderer kümmern. Auch Neumünsteraner machten mit.