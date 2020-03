Neue Notfallambulanz aus Containern

Neumünster

Auf einer Sandfläche rechts vom Haupteingang an der Friesenstraße stehen seit Donnerstag acht blaue Container, die zusammen 180 Quadratmeter für eine ganz spezielle Situation bieten: Jeder Patient, der fußläufig in die Notfallambulanz will, muss sich ab Freitag um 12 Uhr erst hier vorstellen, im neuen Integrierten Notfallzentrum (INZ). Liegend transportierte Patienten werden weiterhin über die Zufahrt der Rettungswagen von hinten in das Haus gebracht.

Im INZ werden die Patienten "vorsortiert"

Im neuen INZ werden die Patienten gesichtet und eingeschätzt: Wer als Verdachtsfall für eine Infizierung mit dem Coronavirus gehalten wird, wird unter großen Schutzvorkehrungen in die ebenfalls neue Corona-Notfallambulanz im Krankenhaus geführt. "Wir haben dafür innerhalb weniger Tage die ehemalige Flüchtlings-Ambulanz umgebaut", sagte am Donnerstag Dr. Ivo Heer, Ärztlicher Direktor des FEK.

Wer corona-unverdächtig ist, darf einen der blauen Container betreten. Dort zieht in der Nacht zu Freitag die Anlaufpraxis für den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ein, die bislang im FEK-Gebäude war. "Normale Notfälle" wie Schnittwunden oder sonstige Krankheiten werden dort von einem der niedergelassenen Ärzte behandelt.

Innerhalb von zehn Tagen aus dem Boden gestampft

Innerhalb von zehn Tagen haben das FEK und die KV das Konzept aus dem Boden gestampft. Auf dem Grundstück wurden in kürzester Zeit die Leitungen für Strom, Wasser, Abwasser und Daten gelegt, die Container für zunächst sechs Monate gemietet, eine Beschilderung entworfen. 150.000 Euro hat das Projekt bislang gekostet.

"Aber die Mitarbeiter ziehen wirklich alle toll mit"

Sämtliche Dienstpläne des FEK-Personals mussten über den Haufen geworfen werden. "Wir fahren im INZ in zwei Schichten, was ein riesiger Kraftakt ist. Am Freitag starten wir aus dem Nichts und hoffen, dass wir zumindest in der ersten Zeit nicht überlaufen werden. Aber die Mitarbeiter ziehen wirklich alle toll mit", sagte Nicole Giese, stellvertretende Pflegedirektorin im FEK.

"Das wollten wir schon in ,Friedenszeiten' machen"

Für Dr. Johannes Kandzora von der KV-Anlaufpraxis der niedergelassenen Ärzte hat die Corona-Krise hier auch ihr Gutes. "Das FEK und wir wollten eigentlich schon in ,Friedenszeiten' eine gemeinsame Anlaufstelle bilden, weil das einfach sinnvoll ist. Nun werden wir in der Not dazu gezwungen und wuppen das gemeinsam", sagte er. Das INZ könne eine Blaupause für eine bessere Steuerung der Patientenströme in der Zukunft sein.

Und noch etwas hat sich in Corona-Zeiten zum Positiven gewandelt: Die Zahl der Besucher in der Notfallambulanz ist dramatisch zurückgegangen, um etwa zwei Drittel. Offenbar halten sich die Neumünsteraner endlich an die gebetsmühlenartig wiederholte Aufforderung der Ärzte, nicht mit jedem Schnupfen in die Ambulanz zu kommen und ihnen die Zeit für wirklich schwerkranke Menschen zu stehlen.

Am Donnerstag lagen vier Corona-Patienten zur Behandlung im Friedrich-Ebert-Krankenhaus.

