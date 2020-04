„Nur“ zehn neue Fälle in zehn Tagen

Neumünster

Die Ausbreitung der Pandemie ist in Neumünster scheinbar ins Stocken gekommen. In den vergangenen zehn Tagen wurden zehn neue Fälle bekannt. Unter Quarantäne stehen in Neumünster derzeit 87 Menschen, was allerdings fast der höchste Stand ist, seit das Coronavirus am 16. März mit der ersten Infektion endgültig in Neumünster angekommen ist. Nur am 6. April waren mit 92 mehr Menschen von Amts wegen unter Quarantäne.

20 von 44 Neumünsteranern sind schon genesen

Vier Corona-Patienten aus Neumünster liegen noch im Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Immerhin zwei Betroffene haben es seit Donnerstag auch offiziell hinter sich: 20 Neumünsteraner und damit zwei mehr als am Mittwoch werden im Zahlenwerk des Gesundheitsamts als genesen aufgeführt.

Anzeige

„Es ist weiter sehr wichtig, unbedingt Abstand zu halten"

Das Amt erinnert die Bürger von Neumünster aber auch einmal wieder an die richtigen Verhaltensregeln, damit die Ausbreitung sich nicht verschlimmert. „Es ist weiter sehr wichtig, unbedingt Abstand zu halten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Zudem sollten die Hygieneregeln unbedingt beachtet werden“, sagt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Weitere KN+ Artikel

Was in jeder Grippesaison wichtig ist, gilt in den Zeiten von Corona erst recht: Wichtig sind regelmäßiges Händewaschen, auf das Händeschütteln verzichten, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Husten und Niesen sollte man nur in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge. „Außerdem ist entscheidend, Abstand zu allen Personen einhalten, insbesondere zu solchen mit Symptomen“, so die Leitende Amtsärztin.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster