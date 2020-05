Gute Nachricht für Kinder und Eltern: Der Großteil der Spielplätze im Stadtgebiet von Neumünster wird am Donnerstag (7. Mai) wieder geöffnet. Der Rest soll am Freitag freigegeben werden. Aushänge an den Spielplätzen weisen darauf hin, dass die dort geltenden Regeln eingehalten werden müssen.