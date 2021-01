Neumünster

Die Adventszeit haben 32 Kinder und Jugendliche der katholischen Gemeinde genutzt und persönliche Sternsingerbriefe geschrieben. Sie erzählen von sich, wie lange sie schon Sternsinger sind, welches Lied sie am liebsten singen und was sie den Menschen wünschen, denen sie schreiben.

Diese Briefe sind nun auf den Postweg gegangen und kommen hoffentlich am 6. Januar bei den Menschen in Neumünster an. Die jüngste Sternsingerin ist gerade mal drei Jahre alt, und auch die ältesten mit ihren 19 Jahren haben liebevolle Briefe geschrieben.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

132 Briefe verlassen das Pfarrhaus in Neumünster

Insgesamt verlassen in diesen Tagen 132 Briefe das Pfarrhaus in Neumünster. In dem Brief sind neben dem persönlichen Text der Sternsinger auch noch ein oder mehrere Türsegen zum Selbstaufkleben und Spendentüten für das Kindermissionswerk.

Das braucht auch in diesem Jahr die finanzielle Unterstützung. Die Briefe gehen auch an die Stadtpräsidentin und den Oberbürgermeister, das Krankenhaus, die Zeitungen, die Bahnhofsmission und Kitas. "Alle, die wir in den letzten

Jahren auf unserem Gang durch die Stadt besucht haben, können sich auf einen

Sternsingerbrief freuen. Gottes Segen kommt auf liebevollen kontaktlosen Wegen - auch 2021!", teilt die Kirchengemeinde mit.