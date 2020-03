Supermarktketten lassen am Sonntag zu

Neumünster

Mit der Amtlichen Bekanntmachung von Dienstag hatte Oberbürgermeister Olaf Tauras die meisten Branchen des Handels zur Pause verdonnert, um die Ausbreitung des Coronavirus in Neumünster zu unterdrücken. Seit Mittwoch ist es sehr viel ruhiger in der Stadt als sonst.

In der Allgemeinverfügung steht aber auch, dass bestimmte Geschäfte ab sofort bis zum 19. April auch sonntags zwischen 11 und 17 Uhr öffnen dürfen: Geschäfte für Lebens- und Futtermittel, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelausgabestellen (Tafeln) und der Großhandel.

Edeka : "Schon fast rund um die Uhr im Einsatz"

Auf Nachfrage kommen von den beiden großen Supermarktketten aber Absagen. Edeka Nord teilte mit: "Sonntagsöffnungszeiten werden wir nicht in unseren Märkten umsetzen. Die Teams in den Märkten sind seit Tagen fast rund um die Uhr im Einsatz und leisten Großartiges, um alle Einkaufswünsche nach besten Kräften zu bedienen. Wir bitten um Verständnis, dass auch die Mitarbeiter in den Edeka-Märkten zumindest einen Tag zur Regeneration und für die Familie brauchen."

Bela: "Wir machen Verschnaufpause"

Ähnliches war aus dem Hause Bela zu hören: "Es werden keine Famila- und Markant-Märkte am Sonntag extra öffnen. Wir bewahren unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Tag Verschnaufpause", teilte das Unternehmen mit.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.