Noch zwei Wertstoffsammelplätze öffnen

Das Technische Betriebszentrum (TBZ) der Stadt Neumünster öffnet am Sonnabend, 16. Mai, wieder die Wertstoffsammelplätze in Tungendorf am Oberjörn und in Gadeland am Krogredder zu den gewohnten Zeiten von 8 bis 12 Uhr. Der Sammelstelle beim TBZ an der Niebüller Straße 90 ist ebenfalls geöffnet.