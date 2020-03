Warten auf die Vorgaben vom Land

Neumünster

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Daniel Günther hatten am Montagabend mehr oder weniger deutlich angekündigt, dass bald viele Geschäfte geschlossen werden müssen. Die Umsetzung von Berlin über Kiel bis in die Rathäuser braucht aber eine gewisse Zeit.

Verfügung soll noch am Dienstag erlassen werden

"Wir wissen definitiv nicht, was in dem Erlass des Landes stehen wird. Ohne den können wir aber keine Allgemeinverfügung herausgeben", sagte Thorben Pries, Büroleiter von Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras. Man sei aber von Kiel aus angewiesen, sich in den Rathäusern bereitzuhalten, um die Verfügung noch am Dienstag zu erlassen, damit sie am Mittwoch umgesetzt werden könne.

Veröffentlichung auf www.neumuenster.de

Sobald die Verfügung erlassen und in Kraft ist, soll sie auf der Internetseite www.neumuenster.de veröffentlicht werden.

Im Designer-Outlet-Center haben einige Geschäfte am Dienstag schon nicht mehr aufgemacht oder wurden im Laufe des Tages geschlossen. Auch in der Innenstadt sind vereinzelt Läden zu, beispielsweise Schuh Kay.

Die letzte Allgemeinverfügung hatte Neumünster am vergangenen Sonnabend erlassen. Seitdem müssen Bars, Schankwirtschaften, Kinos, Fitness-Studios und andere Einrichtungen geschlossen sein. Restaurants und Center wie die Holsten-Galerie und das Designer-Outlet-Center dürfen unter Auflagen öffnen. Wie lange noch, das ist offen.

