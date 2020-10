Amtsärztin in Sorge - Corona in Neumünster: "Wir sind mitten in der zweiten Welle"

Die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Gesundheitsamt Neumünster würde am liebsten eine Maskenpflicht für ganz Neumünster verhängen. "Wir wissen immer öfter nicht, wo die Corona-Infektionen herkommen. Reiserückkehrer spielen derzeit auch keine Rolle", sagte sie.