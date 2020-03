Verlängerte Osterferien gut und schön, aber viele Schüler sind in den Zeiten von Corona auch verunsichert. Dagegen gibt es an den Schulen jetzt ein Kunstprojekt, in dem die jungen Leute ihre Gefühle ausdrücken können. "Die Neumünsteraner sollen unbedingt mitmachen", sagt Lehrer Ingo Schlünzen.