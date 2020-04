Handel reagiert noch verhalten

Neumünster

Gerade mal eine Handvoll von rund 90 Geschäften in dem Center hätten Interesse bekundet, am Sonntag zu öffnen, so Huljus. Auch die Famila-Warenhäuser werden an diesem Sonntag nicht öffnen, teilte die Presseabteilung des Unternehmens auf Anfrage mit. Vielfach wurde in anderen Geschäften am Freitag noch überlegt, ob sich der zusätzliche Arbeits- und Kostenaufwand einer Sonntagsöffnung überhaupt lohnt.

Gerd Grümmer : Mitarbeiter brauchen das Wochenende zur Erholung

Die Regelung mit der zusätzlichen Sonntagsöffnung soll Kundenströme im Einzelhandel entzerren, so eine Mitteilung der Stadt. Dafür müssten allerdings die Geschäftsleute mitspielen und ihre Läden öffnen. Gerd Grümmer von den vier Grümmi-Edeka-Märkten in Neumünster und Boostedt kündigt auf Anfrage an, dass seine Geschäfte am Sonntag nicht öffnen werden. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Wochen mit sehr hoher Belastung hinter sich, sie brauchen den Sonntag zur Erholung." Die Kundenströme zu verringern, sei ja ein guter Ansatz, aber in den Märkten hat Grümmer beobachtet, "dass unsere Kunden extrem gut mitmachen". Die Frequenz verteile sich ohnehin breiter über die Öffnungszeiten und die Abstandsregeln würden eingehalten.

Auch nach Wiederöffnung der Geschäfte ist wenig los in der Innenstadt

Derzeit sei in der Stadt ganz allgemein auch an den Wochentagen nicht viel los, hat Insa Scheibel vom Citymanagement in Neumünster beobachtet. Einen Überblick, wie viele Geschäfte mitmachen, hatte auch das Citymanagement noch nicht. Ein für den 3. Mai vorgesehener verkaufsoffener Sonntag war von der Stadt bereits abgesagt worden. Das begleitende Event Schlemmerköste, das das Citymanagement regelmäßig auf die Beine stellt, fällt unter die Einschränkungen der Auflagen zur Kontaktsperre wegen Corona.

80 Prozent der Läden im Shopping-Center wieder geöffnet

In der Holsten-Galerie sei die Kundenfrequenz nach dem Neustart am vergangenen Montag „ohnehin noch verhalten“, schildert Mailin Huljus. Viele Kunden seien offensichtlich darauf bedacht, "nur das Nötigste" zu erledigen. 80 Prozent der 90 Geschäfte in der Holsten-Galerie seien allerdings wieder geöffnet. Darunter jetzt auch Media Markt und H+M, die ihre über 800 Quadratmeter großen Verkaufsflächen dementsprechend einschränken. Das Center gebe den Geschäften allerdings die Möglichkeit, am Sonntag zu öffnen. Allerdings dürften ja nach wie vor die Friseure und Nagelstudios nicht öffnen und Gastronomien nur außer Haus verkaufen.

Stadt erlaubt Öffnung am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Grundsätzlich dürfen an Sonntagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in Neumünster alle stationären Verkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter öffnen. In der Verfügung der Stadt sind der Einzelhandel für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelausgabestellen (Tafeln), der Großhandel, Kraftfahrzeughändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen aufgelistet.

Gemäß Ladenöffnungszeitengesetz dürfen sonntags für bis zu fünf Stunden ohnehin Verkaufsstellen, deren Angebot hauptsächlich aus Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, öffnen. Speziell diese Verkaufsstellen dürfen auch am Feiertag 1. Mai für fünf Stunden öffnen.

Fraktion der Linken kritisiert zusätzliche Sonntagsarbeit im Einzelhandel

„Wir halten es für unverantwortlich, in einer Phase, in der die Infektionen immer noch zunehmen, die Läden auch noch sonntags zu öffnen“, sagt Jonny Griese, Chef der Fraktion der Partei Die Linke in der Ratsversammlung Neumünster. Die Beschäftigten im Einzelhandel seien in der Krise schon extremen Belastungen wie Angst um die eigene Gesundheit oder Ärger mit uneinsichtigen Kunden ausgesetzt. Die Linke appelliert an die Geschäftsführungen, ihrer Fürsorgepflicht gerecht zu werden und an den beiden kommenden Sonntagen nicht zu öffnen.

Mit zusätzlichem Umsatz sei kaum zu rechnen, meint Griese. Denn wegen der aktuellen Situation werde das Kaufverhalten generell eher zurückhaltend sein, zumal viele Menschen in Kurzarbeit seien oder gar kein Einkommen haben, erklärt Griese.

