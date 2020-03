Einschränkungen für Besucher im FEK

Neumünster

„Diese Vorsichtsmaßnahme erachten wir als sinnvoll, weil wir neben den Patienten auch unser Personal schützen wollen. Ich denke aber, da wird jeder Verständnis zeigen, schließlich geht es darum, die gesundheitliche Versorgung der Neumünsteraner Bevölkerung weiter aufrecht zu halten“, so Geschäftsführer Alfred von Dollen.

Menschen aus Risikogebieten dürfen das FEK Neumünster nicht betreten

Außerdem werden die Empfehlungen und Verfügungen des Kieler Sozialministeriums im FEK jetzt so umgesetzt: Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen das FEK nicht betreten.

Risikogebiete sind zurzeit der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, Italien, Iran, Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan in China und die Provinz Gyeongsankbuk-do in Südkorea. Ausgenommen davon sind Patienten, die aber gebeten werden, sich telefonisch zuerst an ihren Hausarzt zu wenden oder unter der Telefonnummer 116 117 beraten zu lassen. Diese Maßnahmen ähneln der Ansage des Gesundheitsamtes Neumünster vom Dienstag dieser Woche.

Videosprechstunde im FEK Neumünster nutzen

Der Gang in die zentrale Notaufnahme des FEK sollte nur bei schweren Krankheiten oder echten Notfällen erfolgen und vorher telefonisch abgesprochen sein. Auch die Videosprechstunde des FEK steht von Montag bis Freitag (14 bis 18 Uhr)

zur Verfügung.

Schutzkittel könnten im FEK Neumünster knapp werden

Die Einschränkung der Besuchszeiten soll auch dazu beitragen, die Ressourcen im FEK zu schonen. „Da wir momentan keine verbindlichen Aussagen zu Lieferungen von beispielsweise Schutzkitteln erhalten, sind wir gehalten, den Verbrauch auf ein Minimum zu reduzieren“, sagte von Dollen.

Alle Infoveranstaltungen sind im FEK Neumünster abgesagt

Um die Ausbreitungsdynamik zu reduzieren, werden im FEK vorerst bis einschließlich 20. April auch alle Patienteninformationsveranstaltungen abgesagt. Das betrifft auch die Bauch & Baby-Messe, die Kreißsaalführungen und alle Veranstaltungen der Volkshochschule, die im FEK hätten stattfinden sollen.

Coronavirus : Tag der offenen Tür im FEK Neumünster abgesagt

Aus reiner Vorsicht und Umsicht verzichtet das FEK auch auf seinen Tag der

offenen Tür, der anlässlich des 90. Geburtstags des Krankenhauses für den 10. Mai geplant war. Er wird aber später nachgeholt, so von Dollen.

Noch kein Fall von Coronavirus im FEK

Der Krankenhausdirektor betont aber einen anderen Punkt sehr deutlich: "Das sind alles nur Schutzmaßnahmen. Es gibt zurzeit keine mit dem Coronavirus Infizierten im FEK." In Kiel gibt es mittlerweile vier bestätigte Fälle, im Kreis Rendsburg-Eckernförde einen.

