Neumünster

Das Bürgertelefon läuft bei der Berufsfeuerwehr Neumünster auf - Rufnummer 04321/33 22 888. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr werden dort Fragen beantwortet. Außerhalb dieser Zeiten läuft eine Ansage mit dem jeweils aktuellen Sachstand und Verhaltenstipps.

"Haben Sie Symptome des Coronavirus ?"

"Hatten Sie Kontakt zu Erkrankten, waren Sie in einem Risikogebiet, haben Sie Symptome?" Wer das für sich bejaht, soll zunächst in der Arztpraxis seines Vertrauens anrufen (aber nicht einfach hingehen), heißt es in der 90-sekündigen Ansage vom Band.

Wer seinen Arzt nicht erreicht, soll die Servicenummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes anrufen unter der Nummer: 116117.

Die Stadt Neumünster hat wegen des Coronavirus in Neumünster alle öffentlichen Veranstaltungen in Neumünster untersagt. Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus hat ein Besuchsverbot verhängt.

