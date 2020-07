Neumünster

Die Initiativgruppe "Kämpferherz Wesley" wirbt bundesweit für eine Beteiligung an der Aktion. Wesleys Eltern sind Schausteller, die coronabedingt derzeit nicht auf Jahrmärkten oder Volksfesten arbeiten können.

Die Corona-Pandemie macht die öffentlichen Typisierungsaktionen der DKMS, zu denen in der Vergangenheit auch in unserer Region Tausende Menschen kamen, um sich registrieren zu lassen, derzeit unmöglich. Zum Schutz der Bevölkerung werde es bis Ende des Jahres 2020 keine öffentlichen Registrierungsaktionen geben, kündigte die DKMS an.

Registrierungssets gibt es im Internet

Ersatzweise können sich Spender im Internet ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/wesley informieren und registrieren. Mit dem Set lässt sich ein Abstrich von der Mundschleimhaut selbst erledigen.

Von März bis Mai hätten sich bereits rund 8000 potenzielle Spender auf diesem Weg, sogenannten "Virtual Drives", registrieren lassen, so die DKMS. Dennoch habe die Stammzellspenderdatei einen Rückgang um etwa 60 Prozent bei den Registrierungen durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie verzeichnet.

