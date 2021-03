Neumünster

Wegen der guten Verkehrsanbindung an der Autobahn 7 ist das DOC im Süden von Neumünster eine der großen Shopping-Adressen in Schleswig-Holstein, Hamburg, aber auch Dänemark. Nach dem Lockdown sind zum Startschuss die Öffnungszeiten im Center von McArthurGlen angepasst worden. Von Montag bis Donnerstag ist von 10 bis 20 Uhr sowie Freitag und Sonnabend von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Auf dem etwa 20 000 Quadratmeter großen Areal dürfen sich gleichzeitig 2900 Kunden aufhalten. "Die Zahlen werden permanent mittels elektronischer Zählungen an allen Ein- und Ausgängen überwacht. Kurzfristig kann es daher zu Einlass-Stopps kommen", erklärte die Centermanagerin Carolin König.

Anzahl der offenen Geschäfte ist noch unbekannt

Wie viele Läden gleich zum Startschuss am Montag mitmachen werden, ist noch unklar. "Wir werden die einzelnen Markenseiten auf unserer Website regelmäßig aktualisieren und bitten unsere Kunden, sich vor dem Besuch online zu informieren", so König. Die Restaurants bleiben gemäß der Anordnungen der Regierung bis auf Weiteres geschlossen und bieten teilweise nur einen Mitnahme-Service.

Maskenpflicht auch im Parkhaus

Gute Hygiene ist der Schlüssel zur Minimierung der Ausbreitung des Coronavirus. Daher werde in allen öffentlichen Bereichen des Centers die Reinigung noch verstärkt. Es stünden außerdem viele Geräte zur Händedesinfektion zur Verfügung. Im gesamten DOC sowie in den Geschäften gilt ein der Mindestabstand von 1,50 Meter sowie eine Maskenpflicht – medizinische OP-Maske (KN95) oder FFP2-Maske. Diese gilt bereits auf den Parkplätzen, im Parkhaus und den Zuwegen. Die Geschäfte müssen die Anzahl der Kunden begrenzen, die gleichzeitig zugelassen sind. Bei Geschäften unter 800 Quadratmeter Verkaufsgröße darf ein Kunde je zehn Quadratmeter in einen Laden. Bei größeren Stores sind es eine Person je 20 Quadratmeter.

Sicherheit steht an erster Stelle

"Das Wohl unserer Kunden, Markenpartner und Mitarbeiter ist für uns von größter Bedeutung", betonte Carolin König. Das Center habe die „Bureau Veritas SafeGuard Covid-19-Zertifizierung“ erhalten, die auf den Maßnahmen basiert, um das Risiko der Übertragung von COVID-19 gemäß den aktuellen bewährten Verfahren und den lokalen sowie nationalen Richtlinien zu steuern und zu verringern.

Dazu gehöre die kontinuierliche Überwachung der Besucherzahlen zur Regulierung der Besucherströme und die Einführung von Kundenzähl- und abstandsgerechten Warteschlangensystemen.