Über 700 Spender in den Holstenhallen

Sonne, blauer Himmel, aber kalter Wind: Trotz der Corona-Pandemie zog es am Sonnabend die Menschen ins Freie, am Einfelder See in Neumünster oder Bordesholmer See war viel los. Die Kontakt- und Abstandsregeln wurden weitgehend eingehalten. Spürbar dabei: die Sehnsucht nach ein bisschen Normalität.