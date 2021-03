Neumünster

Die kostenlosen Bürgertestungen sollen an den Holstenhallen ab Montag täglich von 13 bis 18 Uhr möglich sein, kündigt der DRK-Kreisverband Neumünster an. Auch asymptomatische Personen hätten Anspruch auf die Testung. Das Ganze soll im Zentrum an den Holstenhallen ohne Voranmeldung und auch am Wochenende und an Feiertagen angeboten werden. Für Selbstzahler bietet das DRK auf dem Gelände an den Holstenhallen bereits seit vergangenem November Schnelltests an.

Große Nachfrage nach Schnelltests vor Ostern erwartet

„Wir gehen davon aus, dass gerade in der Osterzeit der Bedarf an Bürgertestungen deutlich steigen könnte“, sagt Sven Lorenz vom Vorstand des DRK-Kreisverbands. Wer sich testen lassen möchte, muss sich mit Personalausweis oder Führerschein ausweisen. Das DRK stellt offizielle Bescheinigungen mit einer Gültigkeit von 24 Stunden aus.

Point-of-Care-Tests liefern Ergebnisse nach einer Viertelstunde

Sollte ein Test nach dem Point-of-Care-Verfahren (PoC) positiv ausfallen, das Ergebnis soll nach circa 15 Minuten vorliegen, muss sich die Person "unverzüglich" in häusliche Quarantäne begeben. In diesen Fällen sei das DRK verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu informieren. Da das Zentrum auch Besuchern aus anderen Landkreisen offen steht, werden gegebenenfalls die Gesundheitsbehörden am Wohnort der positiv Getesteten eingeschaltet.

Bei positiven Tests wird das Gesundheitsamt eingeschaltet

Im DRK-Testzentrum an den Holstenhallen kann es bei positiven Testergebnissen diagnostisch dann gleich weitergehen: „Der Vorteil an unserem Konstrukt an den Holstenhallen besteht darin, dass wir bei einem positiven Schnelltest direkt im Anschluss einen PCR-Test ohne Überweisung vom Arzt durchführen könne“, erklärt Sven Lorenz. Diese Abstrichtests müssen dann von einem Labor ausgewertet werden.

Aktuell hat das DRK jeweils vier Testende vor Ort. Ab Montag soll die Zahl auf fünf erhöht werden, da derzeit die Nachfrage von Bürgerinnen und Bürger nach den kostenlosen Schnelltests noch schwer einzuschätzen sein. "Derzeit haben wir allein für die Testungen 18 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt“, sagt Ulf Kienast, Projektleiter beim DRK. Für diesen Bereich suche der Verband weitere medizinische Fachkräfte für Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

Corona-Autoschalter auf dem Holstenhallen-Gelände

Das DRK betreibt sein Testzentrum auf dem Holstenhallen-Gelände mit einem Durchfahrzelt als eine Art Corona-Autoschalter bereits seit Oktober vergangenen Jahres. Natürlich dürfen sich auch Fußgänger und Radfahrer in die Autoschlange vor dem Schalter einreihen, schildert Ulf Kienast: "Wir hatten auch schon Mütter mit Kinderwagen, die sich dort eingereiht haben." Gerade in der kalten Jahreszeit sei das vielleicht etwas unangenehm, andererseits seit die luftige Teststation zur Vermeidung von Ansteckungen auch für die Mitarbeiter vorteilhaft.

Das DRK betreibt das Testzentrum ursprünglich im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH), um PCR-Tests bei Verdachtsfällen oder Nachverfolgungen zu machen. Mit Laborscheinen schicken niedergelassene Ärzte oder auch Gesundheitsämter Personen zu dem Test. Vor Ort ergeben sich auch nach positiven Schnelltests, bislang für Selbstzahler, die Notwendigkeit eines PCR-Tests. Und auch Fälle, in denen die rot aufleuchtende Corona Warn-App vorgezeigt wird, münden in PCR-Tests, erklärt Ulf Kienast.

Getestet wird auch in der Stadthalle am Kleinflecken

Seit vergangenem Dienstag werden im Zentrum von Neumünster in der Stadthalle bereits kostenlose Schnelltests angeboten. Zwei Apotheker betreiben dieses Testzentrum. Zunächst hatte Matthias Neumann (Holsten-Apotheke) die Tests für die Nachmittage organisiert. Kurzfristig kam Julia Meidel (Ring-Apotheke) hinzu; sie und ihr Team übernehmen die Vormittage. Am Dienstag war unter 44 Schnelltests gleich ein positives Ergebnis. Am Mittwoch blieben aber alle 81 Test negativ, erfuhr KN-online auf Nachfrage.