Alvin, Asco und Molly gehen baden

Aukrug

„Was für ein Spaß!“ Ina Baber strahlt. Gerade hat sie das Spielzeug ihres Golden Retrievers ins Becken geworfen, da macht sich Molly auch schon mit einem beherzten Sprung ins Wasser auf den Weg. „Unsere Molly ist zwar schon eine ältere Dame, aber wenn sie Wasser sieht, gibt es kein Halten mehr. Ginge es nach ihr, bräuchten wir keinen Garten“, sagt die Büdelsdorferin. „Ein Pool würde reichen.“

Soziale Kontakte mit Artgenossen

Ina Baber und Molly sind große Fans des Hundeschwimmens im Freibad Aukrug. „Nachdem die Rendsburger ihr Angebot vor drei Jahren eingestellt haben, kommen wir hierher“, erzählt sie. Der Weg sei zwar etwas weiter, aber für die Hunde sei es eine tolle Gelegenheit zu schwimmen und soziale Kontakte zu ihren Artgenossen zu knüpfen. „Es ist toll, wie die Hunde hier miteinander klarkommen“, findet Ina Baber.

Dieser Aspekt ist auch den Besitzern von Asco wichtig. Der anderthalbjährige Dobermann ist zwar noch etwas wasserscheu, zeigt sich beim Tollen auf der großen Liegewiese aber als vortrefflicher Spielkamerad für Dackel, Huskys und Münsterländer. Hunde der unterschiedlichsten Rassen sind am Sonnabend im Aukruger Freibad anzutreffen.

120 Hunde kamen im letzten Jahr nach Aukrug

„Im letzten Jahr hatten wir hier 120 vierbeinige Besucher“, erzählt Yvonne Götze. „Mal gucken, ob wir das in diesem Jahr toppen können“. Die Chancen stehen gut. Bereits nach zwei Stunden kann die Bademeisterin 71 Hunde verbuchen. Für Yvonne Götze ist das Hundeschwimmen ein „netter Abschluss der Saison“. Vor einer Woche endete der Badebetrieb und damit die Chlorzufuhr. „Das Chlor hat sich nach fünf Tagen verflüchtigt“, erklärt Lutz von der Geest. „Die Hunde kommen also nicht mit Chemikalien in Berührung.“

„Ansonsten hätten wir unseren Tully auch nicht ins Wasser gelassen“, sagt Michael Raudonis. Sein Border Collie ist gerade einmal zehn Wochen alt und macht bereits die ersten Schwimmversuche. „Tully soll früh mit anderen Hunden in Kontakt kommen“, erklärt der Aukruger. Das Hundeschwimmen sei hierfür eine ideale Veranstaltung.

Manfred und Louie sehen das etwas anders. Die beiden Olde English Bulldoggen bevorzugen einen Platz neben ihren Frauchen und betrachten das lebhafte Geschehen lieber aus der Ferne.

