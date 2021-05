Neumünster

Um 21 Uhr startet die Aktion am Freitag auf dem Gänsemarkt in der Innenstadt. 17 Kilometer weit führt die Rundtour in weitem Bogen rund um das Zentrum. Das Ganze haben die Fahrrad-Freunde-Neumünster als Versammlung bei der Stadt Neumünster angemeldet. Die Polizei soll den Tross begleiten, bei dem laut Genehmigung 200 Radler am Start sein dürfen.

Die Bike-Night wird von den FFN offensichtlich auch als Aktion zur Erreichung von Klimazielen und der Verbesserung der Verkehrssituation angesehen. "Fahrradstadt Neumünster JETZT" lautet das Motto, das "mit Pedal - klimaneutral" erreicht werden soll. Im Dateinamen der Tourenkarte, die mit der Pressemitteilung versandt wurde, steht dann auch das Wort "Fahrraddemo". Eine weitere Forderung lautet "Mehr Platz fürs Rad".

Die Bike-Night macht Station in Stadtteilen

Dabei ist den Veranstaltern am Freitagabend egal, ob die Radelnden mit Tandem, Liegerad, Cruiser, Lastenrad, Faltrad, Hollandrad oder E-Bike am Start sind. Auf der Runde soll es einige Möglichkeiten geben, sich der Bike-Night anzuschließen. Am Kreisel in Tungendorf wird dafür um 21.20 Uhr, auf dem Kantplatz in der Böcklersiedlung um 21.50 Uhr und an der Ecke Altonaer Straße/Holsatenring in Stadtmitte-Süd um 22.10 Uhr Station gemacht.

Stadtradeln in Neumünster in der dritten Auflage

Bereits zum dritten Mal läuft die Aktion Stadtradeln in Neumünster. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte dazu vom 8. bis zum 28. Mai aufgerufen. Es gilt, den Rekord von 167.000 gemeinsam zurückgelegten Kilometern aus dem vergangenen Jahr zu brechen. 2020 gab es bei der bundesweiten Aktion mehr als 1000 Meldungen in Neumünster. In einer Zwischenbilanz hatten die Organisatoren am 18. Mai von 946 Teilnehmer und bereits mehr als 60.000 geradelte Kilometer berichtet.