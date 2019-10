In den Küchen der Neumünsteraner dampfte das Mittagessen, als es am 25. Oktober 1944 hieß: „Feindliche Flugzeuge über Rendsburg in Richtung Neumünster“. Ab 13.10 Uhr warfen 180 amerikanische Bomber ihre tödliche Last ab. Genau 75 Jahre danach will der Bund der Vertriebenen an die 181 Opfer erinnern.