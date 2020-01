Busfahrer ziehen vors Rathaus

Neumünster

Es war der zweite von drei Streiktagen in Folge. Um kurz nach 9 Uhr machten sich an die 100 streikende Busfahrer samt Polizeieskorte auf den Weg durch die Innenstadt bis zum Rathaus. Unterwegs riefen sie „Hop, hop, hop, alle Busse Stopp.“ Nach einer Kundgebung am Bahnhof und einer weiterem auf dem Großflecken, kamen sie um 10 Uhr am Rathaus an.

Da der Oberbürgermeister nicht vor Ort war, konnte er nicht zu den Streikenden in den Regen hinauskommen. „Aber das macht nichts, es wird noch andere Gelegenheiten dazu geben“, sagte Streikleiterin Sabine Flechtner. Für sie stand fest, sollte sich bei der nächsten Verhandlungsrunde am 7. Februar in Flensburg nichts tun, würde man wieder losmarschieren.

Verdi Nord fordert in den laufenden Tarifverhandlungen im Bereich TV-N eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde ab dem 1. Januar 2020 – das entspricht 349 Euro pro Monat.

Nachwuchsprobleme als Argument für höhere Löhne

„Wir haben sicher eine starke Forderung. Allerdings haben die Verkehrsunternehmen bereits jetzt Schwierigkeiten, insbesondere junge Menschen für eine Tätigkeit im ÖPNV zu begeistern. In den kommenden Jahren werden 40 Prozent der Busfahrer aus Altersgründen ausscheiden, was dieses Problem noch verschärft. Ein höherer Lohn kann ein Argument für einen Wechsel in den ÖPNV sein“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete.

Ebenfalls am Mittwoch streikte in Schleswig-Holstein der OVN in den Regionen Pinneberg und Steinburg. Der deckt in vielen Kommunen und Kreisen die Schülerverkehre und den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) der öffentlichen Träger ab.

Busfahrer des OVN unterstützten die Kollegen bei der Demo in Neumünster

Da bei diesem eintägigen Streik keine eigene Demo geplant war, schlossen sich dem Zug in Neumünster einige Kollegen des OVN an. „Das ist Solidarität pur“, sagte Sabine Flechtner. Unter den OVPlern war auch Busfahrer Peter Pommerenke: „Ich bin heute früh aus Uetersen hergefahren, um die Kollegen zu begleiten. Denn wenn man mehr Geld haben will, muss man auch mal auf die Straße gehen.“ Ihm gehe es vor allem um eine gerechtere Entlohnung seiner Kollegen – er selbst werde nach fast 34 Jahren hinterm Bussteuer ab Februar in Rente gehen.

Passant richtet spontan das Wort an die Streikenden

Für Busfahrerin Doris Mrohs war es ein gutes Gefühl, am Mittwoch einmal zu Fuß an ihren Haltestellen vorbeizugehen, statt zu fahren. „Mir tut es für meine Fahrgäste schon leid, aber bei dem, was wir verdienen, habe ich keine andere Wahl. Sonst würde ich auch lieber arbeiten, als zu streiken. Viele Neumünsteraner waren bei dem Regenwetter am Morgen nicht unterwegs. Ein junger Passant sprach jedoch spontan ins Megafon der Streikleiterin: „Weiter so, das ist Demokratie.“ Auch ein älterer Autofahrer, der in seinem Wagen warten musste, bis der Zug die Straße passiert hatte, zeigte sich geduldig: „Das steht denen schon zu. Ich würde hier auch noch länger warten.“

