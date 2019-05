Neumünster

Vor zwei Jahrzehnten wurde der Kunstflecken von der damaligen Kulturmanagerin der Stadt, Barabara Nierhaus aus der Taufe gehoben. Seither entwickelte sich das jährlich stattfindende Kulturfestival stetig weiter. 2008 übernahm Johanna Göb die Leitung des Kulturbüros, und auch sie feilte weiter am Programm.

Seit ein paar Jahren können sich die Besucher auf feste Formate wie Konzerte, Kabarett, Poetry-Slam und Kunstausstellungen an verschiedenen Orten in der Stadt einstellen. „Mit diesen Formaten und dem Engagement internationaler Künstler“, hat das Team um Johanna Göb den Kunstflecken zu einer Marke entwickelt, die das Kulturfestival weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat“, sagte Kulturdezernent Carsten Hillgruber. Nicht erst seit dem 20-jährigen Jubiläums des Kunstfleckens vor einem Jahre werde eine Publikumsauslastung von über 90 Prozent erreicht. „Man kann den Kunstflecken getrost als Leuchtturmprojekt bezeichnen, dessen Strahlkraft bis in die umliegenden Metropolen reicht“, sagte Hillgruber.

Neue Wege mit dem „ Kulturfestival 2020“

„Wenn man erfolgreich ist, besteht die Gefahr, an feststehenden Formaten zu kleben und Experimentierfelder außer Acht zu lassen“, gab Johanna Göb zu bedenken. Gemeinsam mit Sünne Höhn und Agnes Trenka vom Kulturbüro habe sie deshalb angeregt, im nächsten Jahr alte Pfade zu verlassen und mit dem „ Kulturfestival 2020“ neue Wege einzuschlagen. „Vom 4. bis zum 20. September 2020 dürfen sich die Besucher auf ein interaktives Programm mit Kunstperformances, Medienkunst und natürlich auf Konzerte freuen“, sagte Agnes Trenka.

Sie wird im nächsten Jahr die Festivalleitung übernehmen, Sünne Höhn wird für die bildende Kunst verantwortlich sein, und Johanna Göb nutzt ihre Auszeit und macht ein Sabbatjahr. „Wir hoffen mit spannenden Formaten, die man so auf dem Kunstflecken noch nicht erlebt hat, ein breites Publikum inklusive Familien zu erreichen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren“, verriet Agnes Trenka.

2012 kommt der Kunstflecken zurück

2021 kommt der Kunstflecken zurück. „Formate, die sich beim „ Kulturfestival 2020“ bewährt haben, könnten den Kunstflecken bereichern“, sagte Johanna Göb. „Um Neues zu entwickeln, muss man manchmal ein Wagnis eingehen.“

In diesem Sommer findet der Kunstflecken noch einmal nach alter Manier statt. Vom 6. bis zum 29. September 2019 heißt es dann wieder: Vorhang auf für Kultur, die die Stadt bewegt. Das diesjährige Festivalprogramm wird am Montag, den 1. Juli 2019 veröffentlicht.

