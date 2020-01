Der Marmeladenkönig dankt ab

Neumünster

Die Neumünsteraner haben 2019 wieder gespendet, Marmelade gekocht und beim Turmkonzert gesammelt – insgesamt sind dabei unter der Leitung von Spendensammler Horst Schrinner an die 8600 Euro zusammengekommen. „Und weil ich auch ein klein wenig ein Spinner bin, habe ich die Summe noch aufgestockt, damit wir dann genau auf 8888,88 Euro kommen konnten“, sagte Schrinner, der die Spenden am Dienstag an die Kindertafel, den Rotary-Club der Vicelinschule sowie der Fröbelschule überreichte.

Kindertafel will Geld in Hochbeete und Gartengeräte investieren

Christina Arpe, Leiterin der Kindertafel Neumünster, freute sich über einen Anteil in Höhe von 5000 Euro: „Wir wollen das Geld in unsere Hochbeete stecken. Jedes Kind bekommt dort seine eigene Pflanze, der es dann beim Wachsen zugucken kann. Dafür wollen wir auch Bücher anschaffen, sowie kleine, kindgerechte Gartengeräte.“

Auch die Kinder selbst bedankten sich beim „Marmeladenkönig“, wie sie Horst Schrinner bezeichneten, mit bemalten Leinwänden und einem eigens gedichteten Lied. Die neunjährige Lena hat an dem Kunstwerk mitgearbeitet und eine Kirschmarmelade gemalt, denn „das ist einfach meine Lieblingssorte“.

Ab 2021 könnte das Turmkonzert vom Stadtmarketing organisiert werden

Horst Schrinner schwärmt für Pfirsich-Maracuja. In seinem Keller stapeln sich die Gläser für die Marmelade, wie er sagt. 2020 wird er wohl seine letzten Spendenaktionen aktiv begleiten. „Ich werde jetzt 79 Jahre alt und so langsam ist es wohl an der Zeit, etwas Kürzer zu treten.“ Für das traditionelle Turmkonzert will er in diesem Jahr noch zur Verfügung stehen, ab 2021 könnte die Organisation dann in die Hände des Stadtmarketings gehen, das laut Schrinner bereits Interesse bekundet hat. „Aber wer jetzt die Marmeladen weiter kocht, weiß ich noch nicht“, sagte Schrinner.

Seine 17.000 Marmelade möchte er in diesem Jahr aber noch anrühren – am liebsten mit prominenter Unterstützung. „Ich habe dafür beim Ministerpräsidenten Daniel Günther angefragt, mal sehen, aber das wäre natürlich toll, wenn wir ihn für uns gewinnen könnten.“

Begünstigte dankten Horst Schrinner für seine Ausdauer

Für seinen anhaltenden Einsatz für die Belange der Kinder erntete Horst Schrinner viel Beifall und Dank von den Begünstigten. „Das ist wirklich einmalig in Neumünster“, sagte Paul Jürs vom Förderverein der Fröbelschule. „Danke auch für Ihre Ausdauer, das ist großartig und nicht selbstverständlich“, ergänzte Hans Iblher, ehemaliger Schulleiter der Vicelinschule.

