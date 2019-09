Große Pläne nach dem Großfeuer

Neumünster

Innerhalb von zehn Tagen habe der eigens aufgestellte Krisenstab zur Bewältigung der Folgen des Großbrands vom 3. September Lösungen gefunden, den Spiel- und Sportbetrieb hundertprozentig aufrechtzuerhalten, schreibt Rüdiger Schmitt, TSE-Vorsitzender. Der Verein habe in der aktuellen Notlage "unbürokratische und uneingeschränkt solidarische Hilfeleistungen" von anderen Vereinen und Institutionen erhalten, so Schmitt: "So etwas schafft nur der Sport."

Ausweichquartiere für Sparten TSE in Neumünster gefunden

Für die Tänzer, Turner und die Aktiven aus Gesundheitssportgruppen wie auch die Dartsparte, die bislang im sogenannten Gymnastikkeller des Vereinsheims beheimatet waren, konnten andere Räumlichkeiten gefunden werden, berichtet der TSE. Selbst der Spielbetrieb der Fußballer, deren Umkleiden und Duschen in dem Vereinsheim waren, könne durch Absprachen ohne Abstriche weiter laufen. Für die Pflichtspiele mit Heimrecht habe man sich mit den entsprechenden Gastvereinen jeweils auf einen "Heimspieltausch" einigen können.

Umkleiden, Duschen und Geschäftsstelle in Containern geplant

Rüdiger Schmitt kündigt an, dass bereits Ende September wieder eine Infrastruktur für den Weiterbetrieb stehen könnte. Dafür sollen Container als Umkleideräume und sanitäre Anlagen wie auch als provisorische Geschäftsstelle eingerichtet werden. Dafür liefen bereits entsprechende Erd- und Anschlussarbeiten. In diesem Zusammenhang solle auch das Tennisheim, das zwar nicht abgebrannt, aber seit dem Unglück von Strom, Wasser und Gas abgeschnitten ist, wieder angeschlossen werden.

Noch nicht abgeschlossen sind die Untersuchung der Versicherung, berichtet der Vereinsvorsitzende. Die Stadtverwaltung und andere beteiligte Unternehmen hätten dem TSE ihre Soforthilfe zugesagt, sodass der Vorstand hofft, möglichst bald mit dem Abriss der Brandruine beginnen zu können. Außerdem stünden noch Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes auf Blindgänger auf dem Vereinsgelände aus. Ziel des TSE: Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins soll 2021 im neuen Vereinsheim gefeiert werden.

Welle der Hilfsbereitschaft für den TS Einfeld nach dem Großfeuer

Von Kindern, die ihr Taschengeld gespendet haben, über Zuwendungen von Firmen, anderen Vereinen oder Spendensammlungen im Internet reicht die Bandbreite der Spendengelder, die der TSE nach dem verheerenden Brand erhalten hat. Zuletzt überreichte die Sparda-Bank Hamburg einen Scheck über 10.000 Euro. Diese Hilfe sei hochwillkommen, um den provisorischen Weiterbetrieb für insgesamt rund 55.000 Euro mit Ausweichräumlichkeiten und den Containerbauten in den nächsten zwei Jahren zu finanzieren, erklärt Rüdiger Schmitt. Diese Kosten seien nicht von der Gebäudeversicherung abgedeckt.

Der Pächter des Vereinsheims, Sascha Milivojevic, hatte, wie berichtet, den Brand am 3. September nach eigener Aussage beim Abbrennen von Unkraut versehentlich ausgelöst. Der Vereinswirt war darüber todunglücklich. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizei in Neumünster auf Anfrage.

Vorstand fordert Solidarität mit dem Vereinswirt ein

"Wir hoffen, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung in Kürze einstellen wird", schreibt Rüdiger Schmitt. Die vor allem in den sozialen Medien gegen den Vereinswirt veröffentlichten "Hasskommentare", lehnt der TSE-Vorstand ganz entschieden ab. Sascha Milivojevic sei vom ersten Moment des Brandunfalls "geständig" gewesen und habe mit dem Krisenstab kooperiert. Er habe genau so viel Solidarität wie der TSE selbst verdient, schließlich sei seine berufliche und persönliche Existenz durch den Brand gefährdet.

