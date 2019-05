Neumünster

Böddeker hat in der Energiebranche aber den Ruf eines Sanierers und war zuletzt Geschäftsführer der Stadtwerke Völklingen ( Saarland). Die hatte er aus einer tiefen Krise geholt.

Verschiedene Managementaufgaben

Davor war Böddeker in verschiedenen Managementfunktionen in der Energiewirtschaft tätig, unter anderem als Geschäftsführer der Energievertriebsgesellschaft Entega Energie und im Vorstand des Energiehändlers Citiworks.

"Ich bin hier sehr wohlwollend empfangen worden"

Die Aufgabe in Neumünster bei den krisengeschüttelten SWN hat Böddeker gereizt. Innerhalb weniger Wochen ließ er sich überzeugen, in den hohen Norden zu kommen und kurzfristig anzutreten. Nach einer guten Woche an der Bismarckstraße und vielen Gesprächen mit Führungskräften und anderen Mitarbeitern sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich bin bei den SWN sehr wohlwollend, offen und freundlich empfangen worden; das hatte ich nicht unbedingt erwartet.“

"Es geht nicht um Personalabbau"

Mit dem Etikett „Sanierer“ kann Böddeker übrigens nichts anfangen. „Das stammt nicht von mir, ich würde mich nie so bezeichnen. Die SWN sind ein gutes, traditionsreiches Unternehmen. Es geht darum, es weiter zukunftsfähig zu halten – nicht um Personalabbau, was ja oft in Verbindung mit diesem Begriff verwendet wird“, sagte er.

Mit seinem Co-Geschäftsführer Bernd Michaelis (67) scheint die Chemie zu stimmen; beide sind derzeit viel gemeinsam im Haus unterwegs.

