Das Designer-Outlet-Center Neumünster läuft offenbar blendend. "In den letzten Jahren verzeichnete das Center ein stetiges Wachstum. Vor allem der Anteil nationaler und internationaler Kunden, darunter viele aus Dänemark, wuchs kontinuierlich", teilte der Betreiber mit. Zuletzt machte das DOC im Februar von sich reden, als es Parkgebühren einführte. Wütende Reaktionen von Kunden und Staunen der Konkurrenten interessierten das Management im Designer-Outlet-Center Neumünster allerdings nicht.

"Strategische Standorte"

Nach der neusten Erweiterung (Fertigstellung in einem Jahr) wird die zulässige Verkaufsfläche im Designer-Outlet-Center Neumünster von 20.000 Quadratmetern vollständig ausgenutzt. „Um den Verkaufsflächen Rechnung zu tragen, haben wir uns für strategische Standorte am Eingang Ost sowie am Eingang West entschieden“, sagt Center Director Petr Proy.

Zwei kleinere Anbauten am Designer-Outlet-Center Neumünster

Der Betreiber spricht nicht von einem dritten Bauabschnitt. Es handelt sich eher um zwei kleinere Anbauten an den beiden Seiteneingängen. Zusätzliche Shops soll es darum auch nicht geben: "Mit der Erweiterung erhalten hochfrequentierte Shops neue Standorte mit größeren

Verkaufsflächen", teilt das Designer-Outlet-Center Neumünster mit. Beispielsweise werde sich Adidas so deutlich vergrößern können.

Gastronomie mit Außenterrasse am Designer-Outlet-Center Neumünster

Ab 2020 soll es auch ein neues gastronomisches Angebot mit Außenterrasse im Designer-Outlet-Center Neumünster, zusätzliche Sanitäranlagen sowie Lagerflächen geben. Die Gastronomie-Flächen sind seit Eröffnung 2012 beständig erweitert worden, obwohl die Stadtväter das im Designer-Outlet-Center Neumünster damals ausdrücklich nicht wollten, um neben dem Handel nicht auch noch die Neumünsteraner Gastwirte zu schwächen.

Neumünsters Entwicklung im Laufe der Jahre

McArthur Glen ist mit insgesamt 21 Direktvermarktungszentren in acht Ländern und 600.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Europas größter Outlet-Betreiber. Das Designer-Outlet-Center Neumünster eröffnete im September 2012. Das Investitionsvolumen umfasste damals 85 Millionen Euro, 35 Millionen fielen 2015 für die Erweiterung an. Seitdem gibt es hier rund 120 Shops.

