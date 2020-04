Das Sozialkaufhaus hat wieder geöffnet

Neumünster

So hatte sich vor dem Sozialkaufhaus Anziehungspunkt um 10 Uhr schon eine kleine Schlange gebildet. Montags bis freitags können Kunden nun von 10 bis 16 Uhr im Kaufhaus an der Wasbeker Straße 53 einkaufen. Allerdings erfolgt der Einlass nach den Pandemie-Vorgaben. Das bedeutet, dass nur Einzelpersonen mit maximal einer Begleitperson oder Mutter/Vater mit Kind einkaufen dürfen. Auch wird die Anzahl der Kunden, die eingelassen werden am Eingang geregelt. „Wir bitten, die Kunden auch den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. Das klappt bisher sehr gut. Die Mitarbeitenden tragen zudem einen Mundschutz“, sagt Andrea Storke.

Derzeit steht der Verkauf im Mittelpunkt

Fleißig klebten die Mitarbeitenden am letzten Freitag Abstände mit gelbschwarzem Klebeband auf den Boden, brachten einen Schutz an der Kasse an und installierten einen Desinfektionsspender. „Allerdings konzentrieren wir uns zunächst nur auf den Verkauf. Das bedeutet, dass wir nur nach Absprachen Spenden abholen oder Möbelstücke ausliefern“, erklärt Andrea Storke. Viele Spender riefen bereits am Montag an und wollten Termine zur Abholung vereinbaren. „Das ist gerade nicht so einfach, weil wir aktuell ohne Teilnehmenden aus den Arbeitsprojekten auskommen müssen“, erläutert Andrea Storke. Spenden, die vor Ort abgegeben werden, sind natürlich jeder Zeit willkommen. „Wir freuen uns, dass es, wenn auch eingeschränkt losgeht“, sagt Andrea Storke.

