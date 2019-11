Die zweimonatige Umzugsphase ist abgeschlossen: Am Donnerstagvormittag eröffnete die Diakonie Altholstein den neuen Standort des Sozialkaufhauses Anziehungspunkt an der Wasbeker Straße. In den Räumen des ehemaligen Sky-Marktes sind die verschiedenen Angebote nun enger zusammengerückt.