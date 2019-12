Winterpause! Das gilt nun auch für den PSV Neumünster und den TSV Bordesholm. Das am Sonnabend um 14 Uhr an der Stettiner Straße angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Oberliga zwischen den Polizisten und den Bordesholmer entfällt nun zum zweiten Mal wegen Unbespielbarkeit des Platzes.